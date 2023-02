[Deal du Jour] Si vous envisagez l’achat d’un bracelet connecté efficace, Xiaomi sort son nouveau Redmi Smart Band 2. Il bénéficie déjà d’une baisse de 10 € à l’occasion de sa sortie. Un bracelet abordable, qui n’en reste pas moins de qualité.

C’est quoi, la promotion sur ce bracelet Xiaomi ? ?

Commercialisé au prix de 39,99 euros, le nouveau bracelet Redmi Smart Band 2 de Xiaomi est déjà vendu en promotion à 29,99 €, sur le site officiel de la marque. Vous avez jusqu’au 14 février 2023 pour profiter de l’offre.

C’est quoi, ce nouveau bracelet connecté de Xiaomi ?

Ce nouveau bracelet connecté n’est pas à confondre avec le Smart Band de Xiaomi. Le Redmi Smart Band est un modèle de bracelet connecté bien plus abordable. La deuxième itération, en ce moment en promotion, vient juste de sortir. Il possède un écran LCD TFT de 1,47 pouce et une définition de 172 × 320 pixels. Même s’il n’égale pas les écrans AMOLED de la gamme supérieure, il offre une luminosité similaire de 450 nits maximum.

Le Redmi Smart Band 2 s’allume d’un simple geste du poignet. Les informations sur le cadran sont parfaitement lisibles. Même si l’écran rectangulaire a l’air petit, sachez qu’il est tout de même 10,5 % plus grand que celui du Xiaomi Smart Band 7. Le boitier ultra-fin de 9,99 mm ne pèse que 14,9 g et possède de bonnes finitions, malgré un design qui ne révolutionne en rien le monde des bracelets connectés. Il existe plusieurs bracelets de différents coloris, ainsi que de nombreuses possibilités de customiser l’interface. De quoi rendre le Redmi moins ennuyeux.

Le Redmi Smart Band 2 est-il une bonne affaire ?

Moins de 30 € pour un produit qui vient juste de sortir, c’est une excellente affaire. Le Redmi Smart Band 2 vient avec de nombreuses fonctionnalités. Il intègre le classique capteur de fréquence cardiaque, ainsi que la mesure de la saturation en oxygène dans le sang. Le bracelet de Xiaomi vous permet de mesurer le nombre de pas parcourus dans la journée ou encore de surveiller le cycle de votre sommeil. Plus de 30 modes Sport sont présents et en fonction du mode, la durée de l’exercice, les calories brûlées et la fréquence cardiaque sont facilement visibles.

Malgré les fonctions complètes propres à n’importe quel bracelet, le Redmi Smart Band 2 fait quelques concessions pour passer sous les 40 €, son prix normal. Il est en effet dépourvu d’une puce GPS. Il vous faudra passer par le suivi GPS de votre smartphone pour mesurer la distance parcourue ou votre vitesse pendant vos sorties running. Xiaomi promet une autonomie de 14 jours dans le cas d’une utilisation régulière, et 6 jours pour une utilisation intensive. Comptez 2 h de recharge. Enfin, le bracelet est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

