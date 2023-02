TikTok planche sur un bouton pour réinitialiser la page « Pour toi ». Une manière de repartir avec de nouvelles recommandations de vidéos et percer la « bulle de filtre » causée par les algorithmes de recommandation de TikTok.

Repartir d’une page blanche sur TikTok, comme si l’algorithme de la plateforme ne vous connaissait pas encore ? C’est l’orientation qu’envisage le réseau social avec une option sur le point d’être testée, appelée « refresh », selon une porte-parole sollicitée par The Verge, le 2 février. Ce bouton déclencherait une réinitialisation de l’algorithme et, par conséquent, de la page « Pour toi ».

Sur TikTok, chaque internaute peut choisir deux affichages : il y a la section « Suivis », qui regroupe tous les abonnements en cours. Si vous suivez Numerama, les vidéos seront affichées ici. L’autre section s’appelle « Pour toi ». Elle est nourrie par tout ce que l’internaute fait sur l’application : les vidéos qu’il aime, le temps passé à les (re)voir, les mots-clés recherchés, etc.

TikTok conserve un grand secret autour des entrailles de son algorithme, mais des détails sur son fonctionnement ont pu être rapportés au fil du temps. En particulier, le temps de visionnage compte beaucoup parmi les critères pris en compte. Tout cela sert à générer ensuite un flux personnalisé, qui est différent d’un internaute à l’autre.

Un bouton pour percer sa « bulle » sur TikTok

Les personnes qui utilisent TikTok savent qu’à la longue, cet algorithme peut finir par être biaisé ou avoir tendance à vous montrer toujours la même chose en se basant sur votre historique de visionnage et votre activité. Il peut alors être difficile de sortir de cette « bulle de filtre » et afficher des contenus différents, surtout si on a surtout l’habitude faire défiler les vidéos.

L’expérimentation que va mener TikTok se limitera à un petit nombre d’internautes. On ne sait pas encore quelles seront les conditions d’utilisation et les limites de l’outil : ce bouton « refresh » pourra-t-il être actionné n’importe quand ou bien y aura-t-il une limitation temporelle (par exemple, une fois par semaine) ? Jusqu’à quel point cette réinitialisation aura lieu ?

Les algorithmes de TikTok sont régulièrement au centre de controverses. // Source : Numerama

Le fonctionnement de TikTok fait l’objet de controverses régulières. Début 2023, le site a en particulier admis que la viralité des vidéos n’était pas systématiquement décidée par des algorithmes et par les membres de la plateforme. Des employés ont la possibilité de pousser artificiellement certaines vidéos pour leur faire gagner en visibilité.

De fait, le test de ce bouton « refresh » apparait aussi comme une réaction de TikTok à ces polémiques. En décembre, le réseau social avait également annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité destinée à « apporter davantage de contexte au contenu recommandé dans le fil ‘Pour Toi’ des utilisateurs ». En clair, expliquer pour quelles raisons vous voyez telle ou telle vidéo.

