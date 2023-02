[Deal du Jour] La G502 Hero Lightspeed est une souris conçue avant tout pour le gaming. Logitech propose une souris sans fil à la prise en main impeccable et aux bonnes performances. Actuellement en promotion sur Rakuten, c’est une souris gaming avec un très bon rapport qualité-prix, qui passe ici sous les 75 euros.

C’est quoi, la promotion sur cette souris de Logitech ?

La souris sans fil G502 Hero Lightspeed est vendue 159 € sur le site officiel de Logitech. Elle est fréquemment vendue autour de 100 € sur divers sites marchands. Rakuten la propose en ce moment au prix de 73 €. Si vous rentrez le code TU220 dans le panier, une réduction supplémentaire de 2 € s’applique immédiatement et fait passer le prix de la souris à 71 €.

Une fois sur la page de Rakuten, la première souris proposée est au prix de 99 €, la souris G502 en promotion est bien la deuxième, proposée au prix de 73 €.

La souris G502 en promotion à 73 € est la deuxième de la liste // Source : Rakuten

C’est quoi, cette souris gaming de la marque Logitech ?

La G502 Lightspeed est la quatrième version de la gamme G502 de Logitech. Une nouvelle itération qui se débarrasse de son fil, plus légère et plus travaillée. Sa conception est excellente, avec un mélange de plastique doux et rugueux. La souris donne une bonne sensation de solidité. Avec ses dimensions de 13,2 × 7,5 × 4 cm, sa taille plutôt fine et son poids de 115 g, sa prise en main est idéale. Les grandes mains trouveront facilement leur marque et pour les plus petites mains, le confort est aussi au rendez-vous. Les boutons sont bien placés et accessibles sans gymnastique inutile. La paume épouse parfaitement la forme de la coque et rend cette G502 agréable à manipuler.

Elle intègre 11 interrupteurs cliquables sur 8 boutons et sur la molette. Ils sont tous programmables via le logiciel dédié et vous pourrez personnaliser les combinaisons de touches et les macros pour chaque jeu. Cinq boutons sont directement sous, ou à côté du pouce. Ces derniers offrent une résistance parfaite ainsi qu’une grande précision. Les clics sont rapides et agréables au bout des doigts. La molette est débrayable et permet d’utiliser le défilement horizontal. Son défilement libre a malheureusement tendance à faire défiler les pages contre votre volonté.

Le poids et l’équilibre sont ajustables grâce aux poids // Source : Logitech

Cette promotion sur la souris sans fil G502 est-elle une bonne affaire ?

Si vous cherchez une souris gaming efficace, moins de 75 €, c’est un excellent prix. Le capteur optique Hero 16K et ses 16 000 dpi est capable d’effectuer des mouvements d’un peu plus de 10 m/s. Même si la souris est parfaitement utilisable sur toutes les surfaces, un tapis de souris améliorera légèrement glisse, précision et sensibilité. Si son poids plume vous déroute, la G502 possède un système d’ajustement de la masse. Vous aurez la possibilité d’ajouter des poids de 2 g et 4 g pour faire gagner à la souris jusqu’à 16 g. Des modifications bienvenues pour celles etc ceux qui aiment ressentir le centre de gravité de leur souris une fois en main.

La technologie sans fil Lightspeed propose une latence identique à celle d’une liaison filaire et donc une excellente précision. Enfin, son autonomie est d’une cinquantaine d’heures environ.

