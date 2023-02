Il n’y a pas que des jeux vidéo émulés sur Internet Archive : il y a aussi des calculatrices scientifiques. Y compris les modèles que vous avez utilisés à l’école.

Les années lycée sont peut-être aujourd’hui très loin derrière vous, mais vous avez certainement encore des souvenirs très vivaces de cette époque. Et peut-être que les calculatrices scientifiques en font partie. Nous avons, en ce qui nous concerne, encore bien en tête la fameuse TI-82 de Texas Instruments, qui a été de tous nos devoirs de maths et de physique-chimie.

Votre calculette du lycée, directement dans votre navigateur

Ok, c’est juste une addition. // Source : Texas Instruments

Si ces calculettes vous manquent, la dernière initiative d’Internet Archive va vous plaire : la fondation américaine s’est en effet amusée à émuler les interfaces de ces appareils pour que l’on puisse directement les utiliser dans un navigateur web, comme Firefox ou Google Chrome. Vous pouvez vous amuser à faire des calculs, tracer des courbes et manipuler des fonctions.

Plusieurs modèles de calculettes sont aujourd’hui prises en charge par Internet Archive — ils peuvent être affichés dans le répertoire The Calculator Drawer (qu’on traduit par le tiroir à calculatrices). Notez que sur la quinzaine d’appareils, la quasi-totalité vient de Texas Instruments. Les autres marques, comme Casio, ne sont pas (encore) proposées.

L’émulation des calculettes est cohérente avec les missions d’Internet Archive. Son rôle est de parcourir le web pour en mémoriser les pages, gratuitement et pour toujours. Pour cela, le service prend des instantanés des sites à différents moments et il collecte aussi des éléments représentatifs de la toile, comme des jeux vidéo ou bien des animations Flash.

Pour aller plus loin Le saviez-vous ? La calculette sur Windows a un outil génial pour calculer des dates

Quelques modèles pris en charge fin janvier 2023. // Source : Capture d’écran

L’histoire ne dit pas s’il est possible de lancer Doom dans l’une de ces calculettes émulées sur Internet Archive. Pour la petite histoire, ce célèbre jeu vidéo est devenu au fil de temps la référence pour lancer un programme inattendu sur un système — une caisse de McDonald’s, un test de grossesse, une montre connectée et ainsi de suite. Bien sûr, Doom a déjà été lancé sur une vraie TI.

Pour faire fonctionner ces calculatrices, Internet Archive s’appuie sur l’émulateur MAME (Multiple Arcade Machine Emulator), qui est un vrai couteau-suisse. L’équipe derrière le projet « a passé plus de 25 ans à ajouter le support de dizaines de milliers de machines, de plateformes et d’outils à leur système d’émulation », relève à ce sujet la fondation.

Un téléphone à clapet, un iPod, une TI-82… sommes-nous en 2003 ? // Source : Amara U

D’ailleurs, MAME a été étendu à tellement de machines qu’il existe même des sites qui ne s’occupent pas de lister les systèmes déjà pris en charge… mais qui recensent plutôt ce qui n’est pas encore émulé. Cerise sur le gâteau : Internet Archive a aussi mis à disposition les manuels d’utilisation — en tout cas, une partie. Mais qui les lit vraiment ?

Avec l’essor des smartphones et des ordinateurs, nombre d’internautes n’ont plus nécessairement besoin de calculatrices aussi avancées que les modèles proposés par Texas Instruments ou Casio. Pour des opérations ordinaires, des modèles bien plus basiques suffisent… ou alors des applications, que ce soit sur Android, sur iOS, en ligne ou bien directement dans l’ordinateur.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !