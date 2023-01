[Deal du Jour] Le Find X5 est un excellent smartphone de la marque Oppo. Malgré quelques concessions pour réduire son prix, cette version allégée s’inscrit tout de même comme un modèle haut de gamme. Et pendant les soldes, l’Oppo Find X5 est bien plus abordable.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone Oppo pour les soldes ?

Le Oppo Find X5 est commercialisé à sa sortie au prix de 999 €. Il se trouve souvent autour de 650 € sur divers sites marchands. Pour les soldes d’hiver, Rakuten le propose en ce moment au prix de 579 €.

👉 Retrouvez notre sélection de bons plans multimédia des soldes d’hiver.

C’est quoi, le Find X5 d’Oppo ?

L’Oppo Find X5 est le petit frère de l’excellent Oppo Find X5 Pro et partage avec lui quelques caractéristiques. Plus compact et plus léger que son grand frère, il embarque un écran incurvé OLED de 6,55 pouces qui occupe presque 90 % de la surface avant. Ce dernier affiche une résolution Full HD+ de 1080 × 2400 pixels. Le taux de rafraîchissement, entre 120 Hz et 60 Hz au choix, n’est malheureusement pas dynamique, comme c’est maintenant le cas sur la plupart des smartphones de cette gamme. Heureusement, la luminosité et le contraste sont excellents, en intérieur et en extérieur, quelle que soit la lumière ambiante autour de vous.

En termes de design et de prise en main, l’Oppo Find X5 possède un look classique. Son poids de moins de 200 g et ses dimensions de 160,3 × 72,6 × 8,7 mm offrent une excellente prise en main. L’îlot photo présent sur l’arrière du smartphone n’est pas le plus discret, mais ne jure pas avec le design global. Le dos est fait d’un verre mat agréable au toucher et qui donne un bon grip. À l’inverse de la version Pro, il ne dispose pas de la certification d’étanchéité. Notez qu’il ne possède pas non plus de port mini-jack 3,5 mm.

L’écran du Find X5 possède une excellente luminosité // Source : Oppo

L’Oppo Find X5 à ce prix, est-ce une bonne affaire ?

À ce prix, c’est même une excellente affaire. La puce Snapdragon 888 du smartphone apporte une bonne fluidité au smartphone d’Oppo. Visionner du contenu en streaming ou surfer sur le web ne pose aucun problème. L’ouverture de plusieurs applications se fait sans ralentissements et l’ensemble tourne bien. Jouer à des jeux vidéo est agréable et le framerate est toujours dans une bonne moyenne. Il partage le même capteur photo Sony que le Find X5 Pro. En pleine lumière, les photos sont nettes et détaillées. De nuit ou en lumière réduite, le Find X5 s’en sort bien, même si le niveau de détails et la colorimétrie perdent légèrement en qualité. Le mode portrait est correct et vous pourrez filmer en 4K grâce au très bon mode vidéo.

L’interface maison ColorOS est sympathique à utiliser et simple à prendre en main. Le minimalisme est appréciable et les informations sont parfaitement lisibles à l’écran. Le tout est ergonomique et tourne bien. Niveau batterie, comptez une bonne journée d’autonomie dans le cas d’une utilisation régulière. La présence d’un adaptateur secteur de 80 W est bienvenue et permet de recharger le smartphone en moins de 40 minutes. Enfin, il est compatible 5G, Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6.

Pour aller plus loin avec cette offre

👉 Notre guide des meilleurs smartphones de 2023

Aidez-nous à construire l’avenir de Numerama en répondant à cette enquête !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.