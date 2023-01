[Deal du jour] Les Jabra Elite 7 Active sont des écouteurs sans fil conçus pour le sport. Mais la qualité de la réduction du bruit et leur légèreté conviennent à un large public, pour une utilisation quotidienne. Ils sont actuellement proposés dans un pack avec un chargeur à induction Qi.

C’est quoi, la promotion sur ces écouteurs Jabra Elite 7 Active pendant les soldes ?

Le pack exclusif Fnac avec les écouteurs Jabra Elite 7 Active et leur chargeur à induction est vendu avec une réduction de 20 %. Son prix passe de 149,99 € à 119,99 €.

C’est quoi, cette paire d’écouteurs sans fil Jabra ?

Les Jabra Elite 7 Active sont des écouteurs sans fil pensés avant tout pour le sport. Leur excellent maintien permet de les utiliser pendant une activité sportive sans problème. La technologie Jabra ShakeGrip offre un revêtement en caoutchouc de silicone liquide qui permet de maintenir correctement et fermement les écouteurs en place lorsque vous bougez. Ils s’enfoncent donc profondément à l’intérieur de l’oreille et restent agréables à porter, grâce à leur poids plume de 5,4 g. Ils sont bien sûr adaptés aux conditions extérieures et résistent à l’eau et à la transpiration.

La réduction de bruit active est performante, mais trop prononcée. Elle apporte une sensation de pression peu confortable, surtout si vous n’y êtes pas habitué. Jabra vous laisse heureusement la main sur l’ANC, via l’application Jabra Sound+ disponible sur iOS et Android. Vous pourrez la régler selon vos préférences. La surface des écouteurs sert de bouton pour naviguer entre les pistes, ou utiliser les assistants vocaux Google Assistant ou Alexa d’Amazon. Le kit main libre présent bénéficie aussi de la réduction des bruits ambiants, mais les voix s’en trouvent légèrement étouffées.

Ces écouteurs Jabra Elite 7 Active soldés sont-ils une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire, sachant qu’ils sont en plus accompagnés de leur chargeur à induction sans fil. Ce dernier se branche via un câble USB-A et est compatible avec tous les appareils certifiés Qi. Vous pourrez y recharger vos autres écouteurs de la marque Apple ou Samsung, ainsi que vos smartphones.

Niveau audio, le rendu des pistes sonores est bon, avec des basses et des médiums fidèlement retranscrits. Toutefois, volume à fond, attention aux grésillements et aux aigus perçants. L’égaliseur intégré dans l’application vous permettra de trouver le son qui vous convient. Côté autonomie, comptez 8 h d’écoute et environ 20 h d’autonomie supplémentaire avec le boitier. Le tout se recharge par induction, simplement en le posant sur le chargeur compris dans ce pack.

