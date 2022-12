[Deal du Jour] Si vous songez à remplacer la webcam intégrée de votre ordinateur, ou changer votre ancienne, cette Logitech C920 HD Pro est en promotion. Déjà à un excellent prix, elle devient, à moins de 50 €, une des meilleures webcams de sa gamme.

C’est quoi, la promotion sur cette webcam ?

Habituellement plutôt autour de 65 €, la webcam C920 HD Pro de la marque Logitech est proposée au prix de 46,99 € sur Amazon.

C’est quoi, cette webcam de Logitech ?

La webcam C920 HD Pro possède un objectif en verre Full HD, pour des vidéos en 1080p et 30 images par seconde, nettes et détaillées. Son capteur permet un champ de vision diagonal de 78 degrés pour une image plus ample. Elle se charge automatiquement de la correction de l’éclairage pour la promesse d’une vidéo toujours lisible. Promesse tenue, grâce à la technologie RightLight, qui assure une image claire et nette, quelle que soit la luminosité ambiante de votre pièce.

Deux micros situés de chaque côté de la caméra offrent un son réaliste. Grâce à un grand nombre d’angles de capture, les timbres de voix sont clairs et naturels lors des appels vidéo. Pour les captations de streams, l’utilisation d’un accessoire séparé sera tout de même de rigueur. Même si les micros de la C920 HD Pro sont bons, ils ne remplacent pas un vrai micro professionnel.

La C920 HD Pro convient parfaitement pour les réunions ou les streams. // Source : Logitech

Est-ce que cette webcam de Logitech est une bonne affaire ?

C’est même une très bonne affaire à ce prix ! La C920 HD Pro se branche simplement par USB et est immédiatement prête à l’emploi. Elle dispose d’un système de fixation universel bien conçu, mais qui ne conviendra pas à tous les écrans d’ordinateurs. Logitech a heureusement la bonne idée d’inclure un pas de vis sous la fixation, de manière à y ajouter un pied si nécessaire.

Le logiciel Logitech Capture qui accompagne la webcam permet d’enregistrer des vidéos verticalement (pour les réseaux sociaux par exemple), de capturer plusieurs sources vidéo différentes, ou encore d’incruster du texte en direct. Un logiciel très simple à utiliser et qui peut servir en tant que source de caméra aux plates-formes de streaming telles que YouTube ou Twitch. Enfin, notez que cette webcam est compatible Windows et Mac.

