[Deal du Jour] La marque Dreame propose une version Pro de son aspirateur robot L10S. Malgré quelques concessions par rapport aux modèles supérieurs, le L10S Pro est une machine efficace à un excellent prix.

C’est quoi, la promotion sur l’aspirateur L10S Pro ?

Le L10S Pro de Dreame est régulièrement trouvable en promotion autour de 520 € sur divers sites marchands. Amazon le propose actuellement au prix de 459 €.

C’est quoi, ce robot aspirateur de la marque Dreame ?

Le L10S Pro est un aspirateur robot très basique, mais qui fait un excellent travail. Il offre une aspiration et un lavage efficace, sans atteindre le niveau des aspirateurs premium de la marque. Néanmoins, il élimine la saleté, la poussière ou les poils d’animaux sans problème. Deux serpillères tournent à grande vitesse pour éliminer les taches. Il faudra d’ailleurs les laver souvent, pour éviter qu’elles ne salissent plus qu’elles ne nettoient. Un réservoir d’eau amovible de 200 ml assure l’apport en eau pour le lavage.

Le L10S Pro peut régler automatiquement l’aspiration afin d’ajuster la puissance en fonction de la surface. Il a quatre niveaux d’aspiration et trois niveaux d’eau, pour régler le système de nettoyage en fonction de la surface. Si votre intérieur est spacieux, l’aspirateur robot de Dreame aura peut-être du mal à être performant sur toute la surface. Il vous faudra vider le bac à poussière régulièrement pour lui faciliter la tâche.

Le L10S Pro possède une petite caméra // Source : Dreame

Est-ce que le L10S Pro est une bonne affaire ?

Si vous ne souhaitez pas mettre plus de 500 € dans un aspirateur robot, alors c’est une bonne affaire. Le L10S n’est pas le meilleur sur le marché, mais dans sa gamme de prix, c’est une valeur sûre. Dreame intègre dans son aspirateur une navigation avancée et personnalisable. Votre compagnon de nettoyage peut détecter des obstacles à l’aide d’une caméra. Cette dernière ne peut malheureusement pas transmettre l’image en direct à l’application dédiée DreameHome. Vous pourrez tout de même contrôler le L10S Pro à l’aide de l’application. Il peut également se commander par la voix via Alexa, Siri et Google Assistant.

