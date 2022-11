[Deal du Jour] Vous avez jusqu’au 19 décembre pour profiter de l’offre La Boîte Sosh à moins de 15 € par mois. La Boîte Sosh, c’est la fibre et l’ADSL sur le réseau Orange, avec la Livebox 5. Une offre intéressante si vous souhaitez une connexion fibre à petit prix, avec l’un des meilleurs réseaux de France.

C’est quoi, cette offre fibre Boîte Sosh ?

Pendant un an et sans engagement, la Boîte Sosh fibre ou ADSL est à 14,99 € par mois, avec la location Livebox 5 incluse. Après la première année, l’abonnement revient à son tarif normal de 29,99 €. L’offre est valable pour tout nouveau client d’une offre Boîte Sosh. Pour les clients en migration depuis une offre internet Orange, Open et Sosh mobile+Livebox, la promotion ne s’applique pas.

Que propose cette offre fibre de Sosh ?

L’offre Boîte Sosh vous donne accès à la fibre à moindre coût. Pour 15 € par mois, vous aurez une connexion fibre très haut débit sur le réseau Orange. Vous pourrez profiter de 300 Mbits/s en téléchargement et envoi. Grâce à la Livebox 5, le Wi-Fi Intelligent vous apporte un Wi-Fi plus stable et plus performant, et ce, pour tous les appareils de votre foyer. Vous aurez aussi une ligne de téléphone fixe avec appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM, ainsi que vers plus de 100 destinations à l’international. Pour cinq euros supplémentaires par mois, vous aurez en plus les appels illimités vers les mobiles.

Le décodeur TV n’est malheureusement pas inclus dans l’offre que propose Sosh. Cela vous coutera cinq euros supplémentaires par mois pour en profiter. Sachez tout de même que l’offre TV s’accompagne du décodeur 4K avec HD et HD +. Si vous n’avez pas de Smart TV, c’est un prix raisonnable pour regarder du contenu sur les plateformes de SVOD. Sur simple demande, vous aurez accès gratuitement à l’appli TV d’Orange qui vous permet de regarder plus de 70 chaînes, mais uniquement sur votre smartphone, tablette, PC ou Mac.

Vous avez jusqu’au 19/12 pour profiter de l’offre Boîte Sosh avec la fibre // Source : Sosh

Est-ce que cette offre Sosh est une bonne affaire ?

Cette offre Boîte Sosh est une bonne affaire seulement si vous avez besoin de la fibre et rien d’autre. L’abonnement Sosh s’accompagne de la Livebox 5 et passe par le réseau Orange. Pour comparaison, l’abonnement fibre chez Orange est en ce moment au prix de 19,99 € par mois (22,99 € hors promotion) avec le décodeur TV au prix de 40 €.

Avec La Boîte Fibre, vous aurez accès à l’application Ma Livebox. Elle vous permet d’optimiser le Wi-Fi dans chaque pièce ou de contrôler l’accès à internet. Enfin, pour les personnes non éligibles à la fibre, l’abonnement ADSL s’accompagne de la Livebox 4. Il est aussi au prix de 14,99 € par mois pendant un an sans engagement, puis à 19,99 € par mois.

Pour aller plus loin avec les offres internet du moment

👉 Consultez notre comparateur d’offres internet

Avez-vous la connexion Internet la plus rapide de la galaxie ? Découvrez-le avec notre comparateur

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.