[Deal du jour] Pour le Cyber Monday, La Fnac propose une bonne réduction sur la barre de son Samsung HW-B550. Une barre de son discrète et qui propose un son 3D immersif grâce à la technologie DTS Virtual:X. idéal pour enrichir l’audio d’un téléviseur.

C’est quoi, la promotion sur cette barre de son de Samsung ?

Cette barre de son 2.1 est initialement vendue au prix de 299 €. Elle est régulièrement en promotion autour de 230 €. Pour le Cyber Monday, La Fnac la propose au prix de 199,99 €.

C’est quoi, cette barre de son Samsung ?

La barre de son B550 de Samsung se charge d’apporter un son immersif à votre téléviseur. Ces derniers sont souvent en deçà des attentes concernant la partie audio. Il n’est pas rare de devoir rajouter une installation sonore pour avoir un son de meilleure qualité. Grâce à ses cinq haut-parleurs de 410W, cette barre Samsung offre une meilleure spatialisation du son. La promesse au cœur de la technologie DTS Virtual:X est de donner au son une dimension verticale. Sur le papier, difficile de cerner l’intention de la marque coréenne. Mais dans les faits, la spatialisation est en effet efficace, avec un son mieux positionner dans l’espace.

Basses renforcées, clarté des dialogues et effets surround approfondis sont effectivement présents tout autour de vous. La B550 peine parfois légèrement à tout retranscrire dans les détails. Mais malgré tout, fans de cinéma, de musique ou encore de jeux vidéo, elle garantit un son 3D efficace et une expérience bien plus poussée qu’avec le son d’un téléviseur. Si vous la trouvez trop timide, elle possède un mode Bass Boost qui améliore les basses et une fonction Adaptive Sound Lite, qui sert à analyser l’audio, scène par scène, afin de l’optimiser.

Barre de son Samsung HW-B550 et caisson de basses // Source : Samsung

Est-ce que la barre de son Samsung B550 est une bonne affaire pour le Cyber Monday ?

L’achat d’un téléviseur semble plus naturel que celui d’une installation sonore digne de ce nom. Pourtant, la partie audio, loin d’être anecdotique, est essentielle à la proposition d’immersion. Pour les cinéphiles, mélomanes ou joueuses et joueurs, se procurer une excellente barre de son pour moins de 200 € est effectivement une bonne affaire. Pour le gaming, un mode jeu dédié est même présent sur la barre de son et se met automatiquement en marche lorsque vous allumez votre console.

La présence bienvenue d’un mode nuit vous laisse regarder du contenu avec des basses réduites, pour limiter les nuisances sonores possibles (voisins, enfants qui dorment). La barre de son B550 se connecte à votre téléviseur en Bluetooth. Vous aurez de plus aussi la possibilité d’y connecter deux appareils mobiles en même temps. Enfin, un kit d’enceintes arrière sans fil peut se relier à la barre de son, afin de créer une expérience sonore Dolby Atmos. Malheureusement, il faudra passer à la caisse pour vous le procurer. Sachez toutefois qu’il n’est pas indispensable pour profiter de la qualité de cette barre Samsung.

