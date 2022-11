Et si vous profitiez du Black Friday pour renouveler votre matériel informatique ? C’est ce que vous propose Boulanger avec ses nombreuses offres sur des PC et périphériques orientés vers la productivité et la bureautique.

Le Black Friday permet de se faire un petit plaisir sans faire de trou significatif dans le budget. C’est aussi le bon moment pour réaliser des achats utiles afin d’améliorer son environnement de travail. Chez Boulanger, ce sont de nombreuses références de la bureautique qui sont affichées à prix réduits : des PC naturellement, mais également des périphériques comme les écrans.

Les offres du Black Friday de Boulanger en bref :

L’Acer Aspire Vero à 899 euros

Derrière cet Aspire Vero se cache la volonté d’Acer de proposer un PC portable plus respectueux de l’environnement. Pour preuve, son châssis est constitué à 30 % de plastique recyclé, tandis que son écran est, lui, recyclable à 99 %. Aucune peinture ni vernis ne recouvrent la machine, tandis que son emballage est 100 % recyclable.

Dans ses entrailles, le Acer Aspire Vero peut compter sur un Core i7-1195G7, 16 Go de RAM (extensible) et un stockage de 1 To. L’affichage est pour sa part assuré par une dalle Full HD de 15,6 pouces. De quoi assurer à ce PC des performances honorables dans la plupart des domaines.

Aspire Vero // Source : Acer

Habituellement proposé à 1 049 euros, le Acer Aspire Vero bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 14 % qui le fait tomber à 899 euros.

Le Asus VivoBook 15 à 599 euros

Les PC portables avec de grands écrans ne sont plus nécessairement des enclumes. La preuve avec ce VivoBook d’Asus, qui profite d’un écran de 15,6 pouces pour un poids de 1,8 kg seulement. De quoi bénéficier d’un affichage confortable pour les travailleurs et travailleuses les plus nomades.

Asus VivoBook 15 // Source : Asus

D’autant que l’Asus VivoBook 15 a une fiche technique largement suffisante pour la bureautique ou le divertissement. Comptez sur un processeur Intel Core i5 de 11e génération, 8 Go de mémoire vive et stockage SSD de 512 Go. On retrouve même un port HMDI, de quoi brancher son ordinateur à un moniteur sans utiliser de hub USB.

À l’occasion du Black Friday, le Asus VivoBook 15 profite d’une baisse de 100 euros pour passer à 599 euros. Il est également livré avec une sacoche de transport et une souris.

Le Chromebook Asus C433 à 399 euros

Si vous cherchez une machine fiable, simple à utiliser et polyvalente, le tout sans vous ruiner, le Chromebook Asus C433 coche de nombreuses cases. Sa fiche technique s’articulant autour d’un processeur Intel M3 8100Y, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ne parait pas très impressionnante, mais couplée à ChromeOS, elle fait des miracles au quotidien.

Son écran lui permet aussi de se distinguer. Le Asus C433 est équipé d’une dalle Full HD de 14 pouces entièrement tactile. Grâce à ses charnières, l’écran est capable de pivoter à 360° pour métamorphoser ce PC en une tablette tactile si le besoin s’en fait sentir. Un mode tente ou pupitre sont aussi disponibles pour varier les usages.

C433 Flip // Source : Asus

Proposé avec une réduction de 33 %, le Asus C433 est actuellement vendu 399 euros, ce qui en fait une excellente affaire. D’autant plus qu’il est vendu en pack avec une souris et une pochette de transport.

Le Samsung Odyssey G3A à 169 euros

Avec son Odyssey G3A, Samsung propose un écran dédié au gaming aussi efficace qu’abordable. Il peut compter sur une dalle VA de 24 pouces et une définition Full HD (1920 par 1080 pixels). En bon écran gamer, il propose surtout un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms, de quoi assurer un affichage fluide et réactif en jeu.

Côté connectique, là encore, le Odyssey G3A va à l’essentiel, avec un port HDMI et un port DisplayPort. Enfin, Samsung a pensé aux joueurs et joueuses passant de longues devant leur écran en appliquant un traitement anti-reflet et filtre lumière bleue permettant de réduire la fatigue visuelle.

Odyssey G3A 24 pouces // Source : Samsung

En ce moment, le Samsung Odyssey G3A bénéficie d’une ODR (offre de remboursement) de 30 euros, qui permet de faire baisser son prix à 169 euros.

