La marque ECOVACS est l’une des plus réputées dans le domaine des aspirateurs-robot. Pendant le Black Friday, deux de ses modèles les plus prisés affichent de grosses baisses tarifaires : l’ECOVACS DEEBOT N8+ et l’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI qui bénéficient jusqu’à 400 euros de réduction.

Personne n’aime vraiment passer l’aspirateur à la maison. C’est pourtant le meilleur garant de la propreté du sol. Il n’est donc pas étonnant que les aspirateurs-robot aient gagné en popularité ces derniers mois : les dernières générations sont très performantes et parfaitement autonomes. C’est dans ce contexte que s’invite le constructeur ECOVACS, dont les différents modèles répondent à une large variété de besoins, tout en restant accessibles côté prix.

Et c’est d’autant plus le cas durant la période du Black Friday, qui voit le tarif de l’aspirateur-robot de milieu de gamme ECOVACS DEEBOT N8+ chuter de 140 euros et celui du modèle haut de gamme ECOVACS DEEBOT X1 OMNI dégringoler de 400 euros. C’est peut-être le moment de sauter le pas pour vous aussi.

L’ECOVACS DEEBOT N8+ à seulement 359 euros chez Cdiscount (140 euros de réduction)

Habituellement vendu au prix de 499 euros, l’aspirateur-robot ECOVACS DEEBOT N8+ est disponible durant quelques jours à 359 euros sur Cdiscount et à 369 euros sur Amazon. Ce modèle n’est pas un simple aspirateur intelligent : à son puissant moteur d’aspiration vient s’ajouter le système de balayage humide Ozmo, qui lave le sol à chaque passage.

Pour cela, il combine un réservoir d’eau à une lingette intégrée. Depuis l’application Ecovacs Home (disponible sur iOS et Android), vous pouvez régler le niveau d’humidité pour adapter le nettoyage au degré de saleté : la cuisine nécessitera, par exemple, plus d’attention que la chambre.

Le Deebot N8+ sur sa base de recharge // Source : Ecovacs

L’autonomie de l’ECOVACS DEEBOT N8+ n’est pas un souci, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’aspirateur est équipé de la technologie de cartographie TrueMapping 1.0, qui lui permet d’analyser tous les recoins de votre logement pour effectuer un nettoyage complet en un seul et unique passage. Ensuite, l’appareil est capable d’aller se recharger lui-même sur sa station d’accueil lorsque sa batterie est vide. S’il n’a pas terminé sa tâche ménagère, il repart immédiatement lorsqu’il est suffisamment rechargé.

L’application permet non seulement de cartographier son appartement mais aussi de voir le passage du robot et gérer les pièces de son logement.

Enfin, l’autre point fort de cet aspirateur-balai polyvalent n’est autre que sa station d’accueil. Celle-ci ne se contente pas de recharger l’appareil puisqu’elle est dotée d’un réservoir à poussière, qui lui permet de se vider entre chaque passage. La saleté est stockée dans un sac à usage unique d’une capacité de 2,5 litres, ce qui correspond à environ 30 jours d’utilisation. Vous n’avez qu’à le vider lorsqu’il est plein pour rendre l’aspirateur-robot à nouveau opérationnel. De quoi limiter fortement les contraintes.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, le nec plus ultra à 1 099 euros chez Amazon (400 euros de réduction)

L’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI est la proposition (très) haut de gamme du constructeur : ce modèle coûte normalement 1499 euros, mais le Black Friday d’Amazon le fait passer à 1 099 euros dans sa version noire. De ce fait, il reste tout de même accessible et c’est un investissement qui s’amortit tout au long de son utilisation. Cet aspirateur-robot est, lui aussi, équipé d’une station d’accueil multifonction, mais celle-ci va beaucoup plus loin dans sa proposition.

Le DEEBOT X1 OMNI et sa station de recharge // Source : ECOVACS

Non seulement l’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI traque efficacement la poussière et les débris avec son moteur d’une puissance de 5 000 Pa, mais en plus il passe la serpillère en frottant le sol à l’aide de son système de lavage rotatif Ozmo Turbo 2.0. Vous pouvez le laisser s’occuper de toutes les pièces et de tous les types de sol ; il est aussi bien adapté au carrelage et au parquet qu’à la moquette et aux tapis.

Grâce à son système de cartographie AIVI 3D, l’aspirateur-robot combine une intelligence artificielle poussée à une caméra intégrée pour calculer la meilleure trajectoire, et ainsi éliminer toutes les saletés en un seul et unique passage.

Le DEEBOT X1 OMNI // Source : ECOVACS

La carte de votre logement est enregistrée via la technologie TrueMapping 2.0, et elle est réutilisée par l’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, lors de chaque session de ménage. Via l’application Ecovacs Home, on peut demander de prioriser certaines pièces, si vous ne désirez pas effectuer un nettoyage complet de votre domicile. Vous pouvez aussi régler la puissance d’aspiration ou de lavage du sol au cas par cas.

Lorsqu’il a terminé de nettoyer, l’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI retourne sur sa station d’accueil. C’est là que la magie opère : non seulement l’appareil se recharge, mais il se vide aussi de la poussière collectée dans son bac d’une capacité de trois litres. Les patins de lavage sont séchés à l’air chaud, et l’eau sale est collectée dans un réservoir dédié. Elle est, ensuite, remplacée automatiquement par de l’eau propre contenue dans un autre réservoir.

La promesse de l’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI est alléchante : tous les deux mois environ, tout ce que vous avez à faire est de vider le sac contenu dans le bac à poussière, de vider le bac d’eau sale et de remplir régulièrement le réservoir d’eau propre. L’aspirateur-robot se charge entièrement du reste. Avec une telle proposition, la corvée de ménage est bien plus réduite chaque semaine : vous allez très rapidement prendre goût à l’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI.