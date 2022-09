Avec son aspirateur automatique DEEBOT X1 OMNI, ECOVACS propose clairement une solution de nettoyage haut de gamme. Il représente un investissement notable, mais justifié si ne souhaitez plus vous soucier de l’entretien de vos sols.

Depuis quelques années désormais, le marché des aspirateurs robots se développe fortement. Le fait de confier l’entretien de sa maison à un petit assistant électronique n’est plus marginal. Il existe une multiplicité de modèles, certains parvenant à proposer un service correct pour quelques centaines d’euros. Dès lors, il est légitime de s’interroger sur l’utilité de consacrer plus d’un millier d’euros à l’achat du nec plus ultra.

La réponse est simple. Si vous avez côtoyé un robot aspirateur d’entrée de gamme, vous la connaissez déjà. Ces équipements doivent être vidés et rechargés régulièrement, ils se coincent parfois dans des obstacles, et leur performance est variable. En somme, il faut souvent s’en occuper ou repasser derrière. La promesse d’un nettoyage autonome n’est donc pas vraiment tenue.

C’est ici qu’entre en scène l’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, un appareil dont la conception permet (réellement cette fois) de ne plus se soucier de l’entretien des sols. Vous pouvez l’obtenir en promotion sur Amazon au prix de 1 155 euros, au lieu de 1 499 euros.

Le robot qui nettoie (et se nettoie) tout seul

La première particularité du robot d’ECOVACS, c’est qu’il s’accompagne d’une station de maintenance automatique. Celle-ci se présente comme une tour assez imposante mais plutôt élégante. C’est ici que revient le DEEBOT après avoir terminé chacune de ses escapades dans votre intérieur.

Le DEEBOT X1 OMNI // Source : ECOVACS

Lorsqu’il revient en autonomie dans sa base après avoir nettoyé, le robot recharge d’abord sa batterie. Surtout, il vide son bac à poussière, et lave et sèche à l’air chaud ses serpillères. Tout seul. Le spectacle n’est pas terminé, puisque le DEEBOT a également le don de remplir comme un grand son réservoir d’eau.

De ce fait, le DEEBOT X1 OMNI est un robot nettoyeur qui vous permet vraiment d’oublier l’entretien de vos sols, puisqu’il opère en toute indépendance. Il n’est plus nécessaire de penser quotidiennement à la batterie de son robot, au vidage de son bac à poussière, au lavage à la main de ses serpillères. Toutes ces opérations sont prises en charge automatiquement. Il ne reste plus qu’à renouveler les stocks de la station, quelques fois par mois, tout au plus. Le gain de temps et d’énergie est considérable.

Des performances de nettoyage supérieures

Puisque l’on parle avant tout d’un aspirateur laveur (et d’un modèle plutôt onéreux), ses performances brutes doivent être à la hauteur. Sur ce point, pas d’inquiétude : ECOVACS a veillé à ce qu’aucune poussière ou tache ne subsiste après le passage du DEEBOT X1 OMNI.

Sous le petit appareil circulaire, on retrouve effectivement une grande brosse principale, de même qu’une paire de brosses latérales pensées pour aller dans les moindres recoins. C’est le parfait trio de brosses pour n’omettre aucune saleté. Côté aspiration, la puissance s’élève à 5 000 Pa — c’est-à-dire dans le haut du panier. L’impunité des minuscules grains de poussière est révolue.

Pour retirer les taches tenaces, deux serpillères d’un beau diamètre sont également présentes, et fonctionnent à un rythme de 180 tours par minute. Toutes les zones du logement sont bien quadrillées, le DEEBOT scrutant à travers sa caméra haute définition. Quant à l’autonomie, elle atteint 140 minutes entre deux charges grâce à une batterie de 5 200 mAh. À moins d’habiter un château, cela devrait suffire.

Une efficacité et une simplicité réelles

Un dernier point sur lequel le DEEBOT X1 OMNI va au-delà de ses concurrents, c’est la facilité et l’ampleur avec lesquelles il est possible de le programmer. Tout commence par une cartographie du logement, de manière que notre petit assistant prenne ses marques. Un processus achevé en quelques minutes seulement, grâce au télémètre laser. Le plan de l’habitation se retrouve ensuite dans l’application mobile Ecovacs Home. Il est possible de personnaliser ce plan de manière très précise : par exemple en désignant un tapis à contourner en mode lavage. Ou encore en créant un mur invisible au niveau des baies vitrées, de manière à éviter les sorties en plein air dont peuvent être victimes d’autres modèles.

Le DEEBOT X1 OMNI // Source : ECOVACS

L’application Ecovacs Home offre bien sûr la possibilité de demander un service au robot, très précisément. Il est tout à fait envisageable, par exemple, de donner comme instruction de commencer par le salon avant de terminer par la buanderie, en insistant particulièrement au passage sur la cuisine. Actions que l’on peut lancer dès maintenant, ou programmer pour plus tard (voire de manière récurrente dans la semaine).

Tout cela est paramétrable du bout du doigt, mais aussi à la voix, grâce à l’assistant maison Yiko. Parmi les commandes possibles, on peut notamment imaginer : « passe l’aspirateur dans la cuisine », « retourne à la station de nettoyage », ou bien « vérifie le niveau de batterie ». Et si l’on peut communiquer avec le DEEBOT, l’inverse est également une réalité, puisqu’une alerte retentit lorsque le moment est venu par exemple d’ajouter de l’eau à la station.

Jusqu’au 25 septembre, l’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI dans sa version blanche est aussi en promotion sur Amazon au prix de 1099 euros grâce au code X1OSAVE200.

