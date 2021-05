Petit nouveau dans le paysage français des aspirateurs-robots, Ecovacs vient tout juste de sortir son Deebot N8+ en France. Il a deux grandes particularités : il possède une station de vidage automatique et surtout il est vendu moins de 600 euros. La première associée à la seconde en fait aujourd’hui une rareté sur le marché. Un exemple typique de ce que l'on peut attendre d'un bon aspirateur-robot en 2021.

Encore plus que les smartphones ou les voitures connectées, le monde des aspirateurs-robots est un secteur en pleine effervescence, où les innovations les plus pratiques ne se payent plus à prix d’or. Il y a encore deux ans, il était rare de trouver un aspirateur-robot, puissant, autonome et capable de cartographier l’intérieur de son logement à moins de 500 euros.

En 2021, non seulement c’est devenu la norme, mais en plus cet aspirateur-robot autonome et intelligent est désormais accompagné d’une station de vidage automatique. Il est donc capable de reconnaître l’environnement et les surfaces sur lesquelles il se déplace, mais il n’y a désormais plus besoin de s’occuper de son bac à poussière, celui-ci se vidant automatiquement dans la station de vidage.

Jusqu’à présent réservés uniquement aux aspirateurs-robots haut de gamme vendus plus de 800 voire 1000 euros, cet accessoire et cette fonctionnalité bien pratique viennent d’arriver sur le nouveau Deebot N8+ d’Ecovacs. Un aspirateur-robot vendu au prix de 599 euros sur Amazon, un prix plancher compte tenu des fonctionnalités qu’il embarque.

Sur le papier, il a déjà tout de l’aspirateur-robot idéal. Que propose-t-il en plus de cette fameuse station de vidage ?

Un colis imposant

L’emballage du Deebot N8+ est pour le moins imposant. Cette grosse boîte d’un bon mètre cube embarque l’aspirateur, la station de vidage et ses accessoires.

La mise en place de l’ensemble ne demande toutefois que 10 minutes, montre en main. On branche en effet la station de vidage, qui sert aussi de station de recharge et on met en route l’aspirateur. Celui-ci va demander à se connecter au WiFi pour pouvoir être contrôlé depuis un smartphone.

C’est ici qu’entre en jeu l’application Ecovacs Home. Disponible aussi bien sur iOS que sur Android, elle va permettre dans un premier temps de connecter l’aspirateur au WiFi du logement. C’est elle qui se charge ensuite de mettre automatiquement à jour le firmware de l’aspirateur, et surtout d’avoir une vision globale de tout ce que le Deebot N8+ enregistre.

La mise en marche et les premiers pas

Car une fois la phase d’installation passée, le Deebot N8+, ivre de liberté, ne demande qu’à s’ébattre pour découvrir son domaine. Cette première escapade sur votre sol est l’occasion pour l’aspirateur-robot d’établir une carte de votre logement.

Pour ce faire, il va utiliser son capteur dToF (Direct Time of Flight). Il s’agit en fait d’un capteur laser rotatif, la protubérance ronde située au-dessus du châssis de l’aspirateur. Il va balayer tous les éléments de la pièce de façon afin de repérer les principaux obstacles. Associé aux différents capteurs de pressions (quand il entre en contact avec des meubles) et de vide (quand il approche d’un escalier), il lui suffit d’un seul passage pour créer une carte du logement.

Une fois cette carte créée, elle apparaît au sein de l’application. Les silhouettes de ses pièces et de ses meubles sont facilement reconnaissables. C’est à partir de cette carte que l’application et le Deebot N8+ prennent tout leur sens. Il est possible de demander au robot d’aller nettoyer des pièces ou des zones spécifiques, ou de créer des murs virtuels. Le Deebot N8+ est d’ailleurs capable d’enregistrer jusqu’à deux cartes différentes du logement, pour nettoyer deux étages.

Un robot autonome et intelligent, mais surtout un aspirateur multitâche

Le Deebot N8+ n’est pas seulement un robot cartographe relié au WiFi du logement que l’on peut contrôler avec Google Assistant ou Alexa. C’est aussi et surtout un aspirateur puissant. Par le biais de l’application, il est possible de choisir jusqu’à 4 niveaux de puissance d’aspiration. La plus forte affiche une puissance de 2300 Pa.

Sur sol dur, comme sur les tapis ou sur les moquettes épaisses, le Deebot N8+ est aujourd’hui l’un des aspirateurs-robots les plus performants du marché. Il est par ailleurs capable de reconnaître le type de sol sur lequel il se trouve en temps réel et d’adapter sa puissance en fonction.

Il est également équipé d’une serpillère (une dizaine de serpillères se trouvent en plus dans la boîte) pour enlever le plus gros de la saleté sur le sol. Pour l’humidifier, un petit bac d’une contenance de 240 ml se trouve à l’arrière de l’appareil.

Le principal argument de ce Deebot N8+ reste toutefois le fait qu’il dispose d’une station de vidage automatique. Concrètement, une fois que le bac interne d’une contenance 0,4 litre est plein, le Deebot N8+ revient automatiquement à sa base de recharge et de vidage pour vider le bac de poussière dans un sac spécial. D’une contenance de 2,5 litres, c’est principalement de ce sac que vous aurez besoin de vous occuper de temps en temps. Pas souvent toutefois, Ecovacs indique qu’en moyenne, il est nécessaire de changer le sac tous les mois.

Un excellent rapport qualité-prix

Avec le Deebot N8+, Ecovacs prouve qu’un aspirateur-robot autonome, intelligent, performant et surtout doté d’une station de vidage automatique ne coûte pas 800 ou 1000 euros. Le Deebot N8+ est vendu 599 euros sur Amazon ou Cdiscount.

Si vous n’avez jamais osé franchir le pas, c’est le bon moment pour se lancer dans le monde des aspirateurs-robots. Les technologies sont aujourd’hui matures, les appareils fiables et efficaces et les prix ne sont plus réservés à de riches propriétaires de maisons aux surfaces démesurées. Le Deebot N8+ est sans conteste l’un des meilleurs représentants du secteur.