[Deal du Jour] Actuellement en promotion, le clavier G613 de Logitech est à moins de 80 €. Un clavier conçu pour le gaming, qui embarque la technologie sans fil Lightspeed pour une latence quasi inexistante.

C’est quoi, la promotion sur ce clavier Logitech ?

Le clavier gaming G613 de Logitech est généralement trouvable autour de 100 €. Il est actuellement proposé par Amazon au prix de 79,99 €.

C’est quoi, ce clavier G613 de la marque Logitech ?

Le G613 est un clavier sans fil pensé pour le gaming. Ses interrupteurs mécaniques Romer-G, propres à Logitech, offrent un bon niveau de performances avec une excellente force d’activation. Si vous n’êtes pas habitués aux claviers mécaniques, ils vous faudra sans doute un temps d’adaptation pour prendre en main le G613. Une fois appréhendé, la frappe se fait fluide et confortable, et la réactivée des touches est exemplaire, sur tous types de jeux.

En fonction des habitudes de frappe et du type de jeu, le bruit se fera plus ou moins fort. Même si le clavier de Logitech possède une petite résonance métallique pas forcément agréable sur le long terme, l’insonorisation des touches est convenable. L’anti-ghosting sur une dizaine de touches est présent, afin d’actionner jusqu’à 10 touches du clavier en même temps sans erreur. Enfin, le sans-fil Lightspeed propose un clavier sans latence, équivalant à un clavier filaire. Il est réactif et peut fonctionner grâce à un émetteur-récepteur USB ou en Bluetooth.

Le clavier Logitech G613 // Source : Logitech

Pourquoi ce clavier Logitech est-il une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire si vous recherchez un clavier pour jouer, confortable et performant. Le G613 est un clavier sobre qui n’aborde pas spécialement un look gaming. Les finitions sont bonnes, mais le clavier donne une forte impression de milieu de gamme, notamment à cause de son revêtement en plastique et d’une sensation de fragilité. De plus, sa taille plutôt grande avec des bordures très larges en fait un clavier plutôt encombrant, surtout avec le repose-paumes intégré. Malgré tout le confort d’utilisation et la stabilité sont au rendez-vous.

Pour certain un détail, pour d’autre une priorité, le rétroéclairage est absent sur ce Logitech G613. Par chance, ce sacrifice profite à l’autonomie. Vous pourrez compter 18 mois d’utilisation avant de changer les deux piles AA.

