[Deal du jour] Le Ryzen 5 5600G est la 4e génération de processeurs Ryzen de la marque AMD. Cette puce à six cœurs est idéale pour des tâches bureautiques ou de la retouche photo et vidéo.

C’est quoi, la promotion sur ce processeur Ryzen 5 ?

Le Ryzen 5 5600G est trouvable aux alentours de 170 €. Amazon propose actuellement ce processeur au prix de 145,99 €.

C’est quoi, ce processeur AMD ?

Ce modèle 5600 G compte 6 cœurs et affiche 12 threads à son compteur. Grâce au SMT, un système qui permet d’optimiser les performances de certaines applications, le rendu audio et vidéo est revu à la hausse. La fréquence de base est de 3,9 GHz et il est possible d’atteindre 4,4 GHz avec le mode Boost. Un circuit Vega 8 à 512 unités de calcul accompagne le Ryzen 5. C’est insuffisant pour jouer à des jeux gourmands en ressources, mais conviendra parfaitement pour de la bureautique ou du streaming vidéo.

La suite bureautique Microsoft Office, ou encore Adobe Photoshop et Premiere Pro, tourneront sans difficulté. Si vous l’utilisez dans l’idée de faire du montage vidéo, ce modèle 5600 G rend le tout plutôt fluide et permet des rendus efficaces, bien qu’un peu lents. En effet, l’édition de vidéos et parfois d’images, peine pendant les exportations. Il faudra donc un peu de patience, où s’armer d’un processeur et d’une carte graphique plus puissants si le montage vidéo est votre priorité.

Le Ryzen 5 et son ventilateur Wraith Stealth // Source : Amazon

L’AMD Ryzen 5 à moins de 150 €, est-ce une bonne affaire ?

À moins de 150 € c’est une bonne affaire. Le Ryzen 5 5600G convient sans problème aux tâches bureautiques du quotidien. C’est un processeur performant et silencieux. Pour une utilisation plus large, il donnera satisfaction si vous n’en attendez pas trop. Vous pourrez jouer à des jeux vidéo, si toutefois vous rajoutez une carte graphique. À défaut, vous devrez vous contenter, au mieux, de 30 fps et 1080p avec la configuration la plus basse.

Le processeur Ryzen 5 5600G est par contre un système suffisamment puissant pour travailler et qui possède clairement un excellent rapport qualité-prix avec cette promotion.

Pour aller plus loin avec l’informatique

👉 Découvrez comment mesurer la température de votre ordinateur

👉 Quel PC portable choisir en 2022 ?

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.