Il est possible de contrôler les données consommées par chaque application sur votre smartphone directement depuis les paramètres ou réglages selon l’interface.

Les forfaits internet mobile à 40 Go ne vous dispense pas de connaitre les applications qui consomment le plus de données. D’abord, il se peut que certains services tournent en arrière-plan sur votre téléphone sans que vous vous en rendiez compte. Ensuite, une appli peut non seulement utiliser beaucoup de données en diffusant des vidéos Ultra HD par définition, mais elles travaillent aussi en fouillant dans les fichiers de cache stockés sur votre smartphone pour exécuter rapidement des fonctions de base répétées.

Que ce soit sur Android ou iOS, vous pouvez contrôler la data consommée pour chaque application. Si les services de streaming sont souvent en première place, vous serez surpris de voir TikTok ou Snapchat aussi haut dans le classement.

Sur Android

Allez dans les paramètres, puis cliquez sur Connexions

Descendez jusqu’à Utilisations des données

Source : Numerama

Appuyez sur Utilisations des données mobiles

Vous pouvez maintenant voir un classement des applications qui consomment le plus de données

Source : Numerama

Sur iOS

La procédure est plus simple sur iOS puisqu’il suffit d’aller dans les Réglages puis de descendre jusqu’aux Données cellulaires. Comme sur Android, vous aurez droit à la liste des applications.

Source : Numerama

Si vous êtes chez vous ou au travail, on vous recommande de passer sur le réseau wifi local, cela consommera moins de données. Rappelez-vous également que ces applications, voraces en data, sont celles qui vident la batterie et sûrement celles sur lesquelles vous passez le plus de temps.