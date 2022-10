Vous avez des vieilles photos en noir et blanc ? Essayez de les passer dans ce nouvel outil : l’intelligence artificielle parvient à coloriser de manière très réaliste de nombreux clichés.

Lorsque l’on observe une photo en noir et blanc, on a toujours l’impression que les personnes immortalisées sont plus vieilles que ce qu’elles ne sont. Il y a également ce sentiment, ineffable, d’objets ou de lieux figés dans un temps lointain, inaccessible. Or toutes ces émotions s’évaporent lorsque l’on découvre ces images en version colorisée.

Le site Ars Technica a repéré un nouvel outil gratuit sur le web : il s’appelle palette.fm et permet à n’importe quel internaute de tester gratuitement son intelligence artificielle (IA) qui colorise les photos en noir et blanc en un instant.

Pour l’essayer, rien de plus simple : rendez-vous sur le site et cliquez sur « Upload Image ». Le site met quelques secondes à proposer un premier rendu colorisé, surnommé Base Palette. Vous pouvez vous arrêter là et télécharger l’image en couleurs, mais vous pouvez aussi aller fouiller dans les réglages pour bidouiller avec l’IA dans les autres réglages.

La Tour Eiffel en construction La Tour Eiffel en construction, version colorisée par palette.fm

Comment ça marche ?

En effet, comme beaucoup de plateformes d’intelligence artificielle liées à l’image popularisées ces derniers mois, palette/fm se base en fait sur du texte. Comme l’a expliqué Emil Wallner, le créateur de la plateforme, dans un tuto, il suffit se cliquer sur le gros crayon pour « modifier le prompteur » et demander à l’IA de coloriser la photo selon un style différent.

Nous l’avons testé, et le contraste est saisissant. Dans la première image ci-dessous, il s’agit de la « palette de base », qui demande à l’IA de coloriser selon l’esthétique d’un « film en couleur ».

La description de la « palette de base »

Mais il suffit que l’on change ces derniers mots en « couleur qui flashent » pour que la photo soit grandement modifiée.

Si on choisissait de coloriser la célèbre photo de Charles Clyde Ebbets en « couleurs qui flashent » ?

« J’ai créé un modèle d’IA qui utilise l’image et le texte pour générer de la colorisation », a expliqué le créateur au site Ars Technica. « Un modèle crée le texte et l’autre prend l’image et le texte pour générer de la couleur. » Si le site est gratuit pour l’instant, une option payante devrait arriver.

Quid de la sécurité de la plateforme ? Si Emil Wallner assure que tout est modifié sur le cloud et que « rien n’est stocké », il faudra tout de même faire attention à ce que vous mettez en ligne. Gardez en tête que si vous ne voulez prendre aucun risque avec certaines photos privées, il vaut mieux ne pas les mettre en ligne du tout.