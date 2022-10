[Deal du jour] Avec le Out of Office, Eastpak propose une petite mise à jour de son sac au design culte. Avec un plus grand volume et adapté à toutes les situations, ce sac à dos conviendra au plus grand nombre.

C’est quoi, la promotion sur ce sac à dos Eastpak ?

Amazon propose le sac à dos Eastpak Out of Office dans une vaste de gamme de coloris. Le modèle gris est ici proposé avec 49 % de réduction et voit son prix passer à 31,98 €. au lieu des 63 € habituellement affichés.

C’est quoi exactement, ce sac Out of Office d’Eastpak ?

Le sac à dos emblématique des lycéens se décline en plusieurs modèles et cet Out of Office est une mise à jour bienvenue du modèle culte. Son look casual offre un excellent compromis entre différents styles. Les plus jeunes y trouveront assurément un sac tendance et même s’il n’a pas l’élégance de certains sacs plus « adulte », il saura plaire à un large public. Pour les jeunes, ce sac à dos de dimensions 44 cm x 29,5 cm x 22 cm, offre la possibilité de ranger le matériel et les livres nécessaires. Sa contenance de 27 litres permet d’y stocker pas mal d’affaire, dont le téléphone ou les accessoires de sport.

Le constat est le même pour les actifs qui l’utiliseront pour se rendre au travail. Tout rentre sans forcer et sans donner une impression de bazar propre aux sacs destinés à un plus jeune public. Dommage qu’aucune des deux poches présentes ne soit rembourrée. Soyez prudent donc, si vous comptez mettre votre PC portable à l’intérieur.

L’intérieur de l’Eastpak Out of Office // Source : Eastpak

L’Eastpak Out of Office est-il une bonne affaire ?

Avec 49 % de réduction, c’est une excellente affaire si vous souhaitez posséder un sac simple et passe partout. Ses rembourrages sur les bretelles et son dos (légèrement) matelassé apportent un confort agréable. Attention toutefois au manque de souplesse des sangles, qui ne conviendra pas à tout le monde. Léger, le sac est aussi très résistant avec d’excellentes finitions en plus d’être imperméable. Cependant, il manque une ou deux poches de plus pour en faire le sac à dos parfait. Reste un très bon sac polyvalent et bien pratique. À noter que le Out of Office est disponible en plusieurs coloris et styles.

