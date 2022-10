Apple fait beaucoup pour l’environnement. Mais au moins une personne à Cupertino souhaite que ce monde brûle. Et elle est dans l’équipe Pencil.

Qu’on le dise d’emblée : le nouveau design de l’iPad, après plusieurs longues années avec une tablette coincée au même format, est une bénédiction. Couleurs pop, bon processeur, disparition du bouton Home, caméra avant en mode paysage pour FaceTime, réutilisation de Touch ID sur la tranche, caméra honnête à l’arrière, compatibilité avec un nouveau Magic Keyboard, USB-C… c’est certain, l’iPad est enfin un produit moderne.

Le péché de Jony

Il fallait bien trouver un défaut. Et on ne parle pas de l’augmentation de la facture. Non, on pense à bien pire. Flashback : nous sommes en 2015 et le grand Jony Ive est encore chez Apple. Ce designer de l’extrême épuration a alors commis un unique crime dans sa carrière : la Magic Mouse, avec sa recharge qui la rend inutilisable. Pour laisser une chance aux autres designer d’objets d’avoir un palmarès composé d’autant d’objets brillant en une vie, Sir Ive se permet de commettre une seconde erreur : le Pencil de première génération qui allait avec les premiers iPad Pro.

Cet objet, qu’Apple a vite remplacé par un Pencil de deuxième génération absolument parfait, a un énorme défaut d’expérience utilisateur : pour le charger et l’appairer à un iPad, il faut le connecter avec son petit port Lightning sur le port Lightning femelle de la tablette. Le résultat, c’est un stylet branché au bas de l’iPad, dont le port peut rompre au moindre faux mouvement, empêchant tout transport de l’engin. Les mauvaises langues diront alors que la boucle est enfin bouclée : le Pencil peut entrer dans une Magic Mouse (même si elle ne peut pas le charger).

En 2022, Apple a rattrapé le tir et propose la meilleure expérience possible avec un stylet. Le Pencil 2, magnétique et se chargeant à induction, corrige dès 2018 l’énorme défaut du Pencil 1. Mais Apple continue de vendre son Pencil 1 pour les iPad entrée de gamme, qui ne sont pas compatibles Pencil 2. Avec un iPad à 589 € en 2022, qui possède les bords plats pouvant accrocher l’aimant du Pencil 2, on se disait que le bon vieux Pencil partait à la retraite.

Apple en a décidé autrement.

L’iPad de 2022 est toujours uniquement compatible avec le Pencil 1. Et si vous avez suivi attentivement les paragraphes qui précèdent, vous vous demandez comment un Pencil 1 peut entrer dans un port USB-C, lui qui possède un unique port Lightning. Les plus grands designers d’expérience utilisateur et de produits de cette planète (je le pense sincèrement) ont la réponse : un adaptateur.

Un adaptateur, vendu 10 €, pour connecter un Apple Pencil 1 à 119 € à un iPad en USB-C à 589 €. Il paraît que lire cette phrase à haute voix lance une puissante malédiction. Nous ne tenterions pas. En attendant, gloire au Pencil 1 et à son puissant Adaptateur !