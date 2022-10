[Deal du jour] Jusqu’au 25 octobre, Free Mobile propose son forfait spécial Série Free 110 Go, sans engagement, pour moins de 14 € par mois. Une offre intéressante, si vous êtes consommateur de data.

C’est quoi, cette offre de Free ?

Pendant les 12 premiers mois, le forfait mobile Série Free avec 110 Go de data est à 13,99 € par mois et sans engagement. Une fois passé la première année, le forfait Free 5G prend la relève, au tarif de 19.99 € par mois. Vous aurez cependant la possibilité de résilier votre abonnement si vous le souhaitez.

C’est quoi, ce forfait mobile Série Free 110 Go ?

Ce forfait Free avec 110 Go de données mobiles en 4G et 4G+ vous permet d’utiliser Internet ainsi que vos applis partout en France. 16 Go de data par mois sont également utilisables depuis l’Europe et les DOM. Le forfait spécial Série Free propose aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Europe. Notez qu’après la première année, l’abonnement passera automatiquement en Forfait Free 5G à 19,99 € par mois, sauf bien sûr, en cas de résiliation de votre part. Pour les abonnés Freebox, le Forfait Free 5G sera au prix de 15,99 €. par mois.

Cette offre de Free Mobile est-elle une bonne affaire ?

Pour un bon volume de data, c’est une offre qui vaut le coup. Le réseau 4G de Free est un réseau de qualité qui vous permettra de surfer, de consommer du contenu en streaming ou de jouer sans aucun problème, partout dans l’hexagone. Vous avez la possibilité de vous abonner au forfait Série Free 110 Go et de garder votre numéro actuel. La souscription à un nouveau forfait sans changer son numéro est simple et rapide grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

