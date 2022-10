La plateforme d’échange de cryptos Binance a été hackée dans la nuit du 6 au 7 octobre, et le cours de sa crypto-monnaie a immédiatement chuté.

Les mauvaises nouvelles n’arrivent pas seules. Binance, la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde, a été hackée dans la nuit du 6 au 7 octobre 2022. Le pirate aurait réussi à dérober l’équivalent de 100 millions de dollars en BNB, la crypto-monnaie de Binance. Et, à la suite de ce vol, la valeur de la crypto a fortement chuté.

En l’espace de quelques heures, la crypto-monnaie a perdu près de 4 % de sa valeur : un BNB s’échangeait à 293 dollars un peu après 22 h, et à 280 dollars aux alentours de minuit. Depuis, le cours du BNB a légèrement rebondi : il s’échange aux alentours de 285 dollars au moment de la publication de cet article, le 7 octobre vers 11h.

On peut voir que le cours du BNB a fortement chuté dans la nuit entre le 6 et le 7 octobre. // Source : Coinmarketcap

Binance n’est pas à l’abri des hacks

Le hack de Binance a pu être rapidement circonscrit grâce aux actions de plusieurs validateurs de la blockchain, a expliqué le site dans une publication sur Reddit. Les fonds des utilisateurs sont intacts, car le pirate a utilisé une faille de sécurité dans un pont entre deux blockchains pour créer des BNB supplémentaires, a également indiqué CZ, le PDG de Binance, dans un tweet.

Au départ, le hackeur aurait réussi à réaliser deux transactions vers son compte, volant au total plus de 500 millions de dollars. CZ affirme cependant que la majorité des fonds volés ont été gelés, et qu’il ne resterait que 100 millions de dollars en possession du voleur. L’entreprise travaille toujours au gel de ces fonds.

Si tout se passe bien pour Binance, ce hack ne devrait pas avoir d’autres conséquences trop sérieuses. Mais, un tel vol représente tout de même beaucoup dans le milieu, par l’importance de la plateforme dans le monde des cryptos. Le fait qu’un hacker ait pu se retrouver à un moment en possession de plus de 500 millions de dollars, et ait pu exploiter une faille dans la sécurité de Binance est un signe inquiétant. Finalement, la sécurité du site pourrait être remise en question — et c’est là que Binance a beaucoup à perdre.

Les hacks sont très courants dans le milieu des crypto-monnaies. Les voleurs ont appris à exploiter les failles de sécurité des plateformes ou des bridges, des ponts entre les blockchains, qui sont très souvent la cible d’attaque. Dans la plupart des cas, les victimes n’arrivent jamais à récupérer leur argent.