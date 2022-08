Les températures montent et le prix du Samsung Galaxy S22 fond chez Bouygues Telecom. Le smartphone haut de gamme de Samsung passe à 89 euros (+ 8 €/mois) lorsqu’il est pris en marge d’un forfait Sensation.

En attendant de découvrir la nouvelle génération de smartphones Samsung, il est possible de profiter de l’un des meilleurs téléphones de la marque à prix réduit.

Le Samsung Galaxy S22, arrivé en début d’année, bénéficie d’une remise immédiate de 100 euros et d’une ODR de 80 euros chez Bouygues Telecom. Un très bon téléphone premium qui a désormais l’avantage supplémentaire d’être beaucoup plus accessibles que ses pairs.

En effet, l’opérateur fait tomber son prix à 89 euros (+8 €/mois pendant 24 mois) avec le forfait Sensation 170 Go et l’option Avantage Smartphone. Une belle réduction lorsque l’on sait que le téléphone vendu seul coûte 749 euros sur le site du constructeur.

Le bon équilibre de Samsung

Comme toujours avec les smartphones Samsung haut de gamme, le Galaxy S22 s’appuie sur un écran de très grande qualité. Dalle AMOLED calibrée au poil, superbe définition FHD+, l’écran jouit également d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Autant de caractéristiques qui vous permettent de profiter d’une image magnifique, avec des contrastes marqués et une excellente luminosité.

Un bel écran AMOLED // Source : Samsung Newsroom

La prouesse du Galaxy S22 est de proposer une telle qualité d’affichage dans un format compact. Eh oui, ce smartphone profite d’une dalle qui mesure 6,1 pouces de diagonale. Il a donc l’avantage de tenir aussi bien dans la main que dans une poche, ce qui plaira à celles et ceux qui conspuent les smartphones encombrants.

Le Gala xy S22 à côté de son grand frère le S22+ // Source : Samsung Newsroom

On constate que Samsung a aussi soigné l’esthétique du Galaxy S22. Ses coins et ses bords légèrement arrondis facilitent la prise en main, sans retirer pour autant l’image d’un produit luxueux. Il se décline en 4 coloris chez Bouygues Telecom : vert, blanc, gris et rose.

Un smartphone qui n’a peur de rien

Étant un smartphone haut de gamme, le Galaxy S22 ne fait pas de compromis sur la photographie et les performances. De quoi encaisser la très grande majorité de vos usages.

Ainsi, son module photo dorsal embarque une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Un zoom optique x3 et un space zoom x30 sont de la partie pour ne manquer aucun détail. Surtout, le Galaxy S22 peut compter sur un très bon traitement logiciel. Cela signifie que les photos capturées sont très belles, en plus d’être précises et avec un rendu colorimétrique plaisant.

Le module photo du Galaxy S22 // Source : Samsung Newsroom

On vous le disait, cette polyvalence photo ne se fait pas au détriment des performances du smartphone. Le Galaxy S22 fait tourner les jeux 3D sans problème, tout comme le multitâche et bien entendu la navigation classique. Une flexibilité permise par la puce Exynos 2200, les 8 Go de RAM et la mémoire interne de 128 Go.

Pour l’autonomie, c’est une batterie de 3 700 mAh qui s’occupe d’alimenter le Galaxy S22. Elle est compatible avec la charge rapide 25 W en filaire et 15 W en induction.

Le Galaxy S22 au meilleur prix chez Bouygues Telecom

Prendre un smartphone en complément d’un forfait mobile est un bon moyen de profiter d’un téléphone très haut de gamme sans avoir à en payer le prix fort en une seule fois. Le forfait Sensation avec Avantages Smartphone de Bouygues Telecom en est le meilleur exemple.

En effet, un appareil comme le Samsung Galaxy S22 est proposé à 89 euros (+8 €/mois pendant 24 mois) en marge du forfait 170 Go. Il bénéficie non seulement d’une réduction immédiate de 100 euros, mais aussi d’une ODR de 80 euros supplémentaires.

L’offre mobile Sensation 170 Go en détail

Le forfait Sensation 170 Go de Bouygues Telecom est l’illustration même d’un forfait complet. Il donne accès chaque mois :

à 170 Go de données mobiles ;

aux appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France et l’Europe ;

80 Go de données mobiles à utiliser en Europe ;

une option multi-SIM pour un deuxième appareil comme un PC portable ou une tablette.

Cette offre mobile, avec engagement de 2 ans, est ainsi facturée 31,99 euros la première année, avant de passer à 48,99 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.