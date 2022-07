Dans la tourmente depuis qu’il a copié le design de TikTok dans le cadre d’un test, Instagram pense toujours être sur la bonne direction. Le réseau social imagine une timeline en plein écran, conçue pour le passage rapide d’une publication à une autre.

Kim Kardashian et Kylie Jenner n’y pourront rien, la transformation d’Instagram en une sorte de TikTok semble bien partie pour avoir lieu. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 26 juillet, Adam Mosseri, le patron du second réseau social du groupe Meta, justifie la démarche de ses équipes. « Je dois être honnête, je crois de plus en plus qu’Instagram va devenir [une plateforme de] vidéo avec le temps.» Adam Mosseri explique que ces changements sont probablement inévitables, même si l’application ne change pas de design. « Si vous regardez ce que les gens partagent sur Instagram, il y a de plus en plus de vidéos.»

Instagram continue d’imiter TikTok

Pour contexte, la réaction d’Adam Mosseri est due à un nouveau design qu’Instagram expérimente depuis la fin du mois de juillet 2022. Un « petit pourcentage d’utilisateurs » n’a actuellement plus accès à l’application traditionnelle et voit à la place un fil similaire à celui de TikTok, avec des publications en plein écran et un mélange entre les Reels (les vidéos) et les publications traditionnelles.

Après avoir longtemps tenté de copier TiKTok avec des applications dédiées, la maison mère de Facebook semble désormais miser sur une transformation d’Instagram, son application la plus populaire chez les jeunes. Cette nouvelle version d’Instagram divise et provoque la rébellion de plusieurs utilisateurs de l’application, dont des célébrités, qui militent pour qu’Instagram reste Instagram. Certains ne veulent pas de ce TikTok-like, des fonctions shopping ou de la messagerie unifiée avec Messenger dans l’application.

Cette capture d’écran montre l’interface testée par Instagram, avec des publications en plein écran. // Source : Instagram

Instagram va-t-il déployer ce nouveau design à tous les utilisateurs ? En l’état, il ne s’agit que d’un test. L’interface actuellement présentée va probablement évoluer mais, au vu des mots d’Adam Mosseri, il semble fort probable de voir ce nouveau design généralisé prochainement. Instagram pense que le partage de photos n’est plus prioritaire en 2022 et va tout faire pour ne pas laisser TikTok gagner le marché de la vidéo courte.