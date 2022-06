Les dernières versions de Firefox améliorent la prise en charge de la V.O. des vidéos en déployant aussi les sous-titres dans le mode PiP (fenêtré). Pratique si vous faites autre chose en même temps.

Si vous ne jurez que par la version originale lorsque vous regardez un film ou une série TV, bonne nouvelle : Firefox prend encore mieux en charge les sous-titres et les légendes apparaissant dans les vidéos. En fait, c’était évidemment déjà le cas, mais le navigateur excluait un cas particulier : le « picture in picture » (PiP), qui permet en fait de garder une vidéo toujours au premier plan à l’écran.

Un mode pour avoir les vidéos toujours à l’écran

Le picture in picture est une fonctionnalité disponible depuis 2019 dans Firefox. Elle permet de lancer une vidéo (et de régler ses dimensions à loisir) dans un coin de l’écran, afin de l’avoir dans le champ de vision, tout en faisant autre chose en même temps — par exemple, vous pouvez faire vos quêtes journalières rébarbatives dans votre MMORPG préféré, tout en regardant une vidéo pour passer plus facilement le temps.

Malheureusement, le support des sous-titres et des légendes n’était pas fourni. Ennuyeux quand on ne comprend pas la langue de la vidéo. Cependant, Firefox a fini par intégrer — enfin ! — la prise en charge du sous-titrage. Il aura toutefois fallu attendre 2022 et 21 versions de Firefox pour que le picture in picture ne souffre plus de ce handicap notable.

Le mode est disponible en survolant une vidéo, qui permet ensuite de placer la vidéo dans un petit encart.

Avec Firefox 100, sorti le 3 mai dernier, le sous-titrage dans le mode fenêtré des vidéos sur Firefox a fait ses débuts avec YouTube, Netflix et Amazon Prime Video. Le lancement de Firefox 102 élargit maintenant la fonctionnalité à six autres plateformes : Disney+ Hotstar, HBO Max, Dailymotion, Tubi, Funimation et SonyLIV.

Les sous-titres dans le mode picture in picture ne seront peut-être pas d’un intérêt majeur lorsque l’on comprend la langue de la vidéo — comme l’anglais. Mais à moins d’être polyglotte, ils seront bien pratiques quand vous entendrez une autre langue. Et ils peuvent aussi avoir un autre intérêt pour les personnes sourdes, en leur donnant un support visuel, même en mode fenêtré.