Vous l’avez sans doute remarqué, ce sont actuellement les soldes d’été. Et, hasard total, le store Oculus propose lui aussi des promotions sur de nombreux jeux en réalité virtuelle depuis quelques jours. Voici ceux qu’il ne faudrait pas louper si vous êtes l’heureux possesseur d’un casque VR.

Jusqu’au 26 juin 23h59, Oculus propose plusieurs dizaines de titres jusqu’à -40% sur son store. Mais il faut un casque, non ? Alors. Oui. Aujourd’hui, seul le Quest 2 est en vente chez Meta, mais celui-ci est plutôt recommandable. Surtout à 349 euros, il est complètement autonome. Bien sûr, les jeux proposés par Oculus sont également compatibles avec le premier Quest, mais aussi les différents modèles de Rift.

Alors. Oui. Aujourd’hui, seul le Quest 2 est en vente chez Meta, mais celui-ci est plutôt recommandable. Surtout à 349 euros, il est complètement autonome. Bien sûr, les jeux proposés par Oculus sont également compatibles avec le premier Quest, mais aussi les différents modèles de Rift. Vous parliez d’une sélection de jeux ? Vous suivez, ça fait plaisir. La voici !

Superhot VR à 17,99€ (-28%)

Superhot VR // Source : Superhot Team

Déjà incroyable en version classique, Superhot prend une nouvelle dimension en VR. Ce FPS où les ennemis et les balles ne se déplacent que quand le joueur bouge demande une attention, un placement et une précision de tous les instants. Mais quel délice.

Ragnarock à 14,99€ (-40%)

Ragnarock // Source : Wanadev

Développé à Lyon, Ragnarock est l’un des meilleurs jeux de rythme en VR avec Beat Saber. Sur sa bande-son metal, à vous de taper en rythme façon Guitar Hero sur des tambours pour faire avancer au plus vite votre drakkar. Addictif et spécialement satisfaisant. Un DLC lié au Hellfest vient d’ailleurs de sortir. Jetez aussi un œil à Smash Drums et Synth Riders, tant que vous y êtes.

Moss à 18,46€ (-38%)

Moss // Source : Polyarc

Quel enchantement que Moss. Dans la peau du Lecteur, à vous de guider une adorable petite souris dans une aventure de fantasy faite de combats et plateformes sublimés par une direction artistique délicieuse. Et vous pourrez ensuite enchaîner sur Moss : Book II.

Pack Vader Immortal à 18,46€ (-22%)

Vader Immortal // Source : ILMxLAB

Composé de trois épisodes, Vader Immortal est davantage une expérience interactive qu’un véritable jeu. Mais pour les fans de Star Wars, difficile de bouder la proposition tant le rythme, l’écriture ou encore la plastique avantageuse sont au rendez-vous.

Pistol Whip à 18,46€ (-38%)

Pistol Whip // Source : Cloudhead Games

Autre jeu de rythme solide qui risque de vous faire suer cet été : Pistol Whip. Si vous voulez vous prendre pour John Wick à tirer sur des ennemis en rythme avec la musique, n’hésitez pas, c’est ce titre qu’il vous faut.

The Room VR: A Dark Matter à 18,46€ (-38%)

The Room VR: A Dark Matter // Source : Fireproof Studios

Terminons avec The Room VR: A Dark Matter, la première incursion de la licence de jeux de puzzle en réalité virtuelle. Extrêmement satisfaisante avec ses mécanismes et énigmes à résoudre, l’expérience est également fort bien mise en scène. Plus besoin d’aller en escape room. En passant, les deux jeux de la licence I Expect You To Die sont également sympathiques, et plutôt drôles. Et si vous en voulez plus, Myst existe aussi en VR.