Nothing, la nouvelle entreprise du co-fondateur de OnePlus, annonce l’arrivée d’Adam Bates en tant que son nouveau responsable design. Faut-il s’attendre à des produits super originaux ?

Soyons honnêtes, en temps normal, nous n’aurions pas parlé de l’arrivée d’un nouveau directeur du design dans une start-up. Cependant, l’arrivée d’Adam Bates chez Nothing ne nous semble pas anodine. D’abord parce que l’homme a passé 14 ans chez Dyson en tant que designer (il a même dirigé l’équipe à la fin de son épopée), ensuite parce que Nothing est une marque plus qu’intrigante. Fondée par Carl Pei, l’emblématique co-fondateur de OnePlus connu pour son style très inspiré de Steve Jobs (il revendique lui-même être un immense fan), Nothing est une entreprise au potentiel immense. Futur géant de la tech ou juste surdoué de la com’ ? Il est trop tôt pour se prononcer.

Entreprise particulière cherche designer particulier

Après sept ans chez OnePlus, Carl Pei a créé en septembre 2020 « Nothing », sa nouvelle entreprise tech. Basée à Londres (ce qui en fait une entreprise européenne !), Nothing a d’abord lancé des écouteurs transparents. Nous les avions testés et adorés, rares sont les produits aussi bons à 99 euros. Bien sûr, Nothing vise un peu plus haut que le marché des écouteurs. Très transparente dans son fonctionnement (comme avec ses designs), la marque revendique le fait d’avoir commencé par un marché qu’elle qualifie de « facile ». Ses prochains défis seront plus durs.

En recrutant Adam Bates, Nothing fait comprendre qu’elle ne compte pas lancer des appareils « banals ». Après les écouteurs transparents, faut-il s’attendre à d’autres produits transparents ? Nothing a récemment racheté Essential, l’entreprise d’Andy Rubin qui voulait, elle aussi, faire des produits différents. Elle met en avant dans un communiqué de presse paru le 28 janvier les aspirateurs, purificateurs, sèche-cheveux et fers à boucler de Dyson, des produits sur lesquels Adam Bates a travaillé. Eux aussi se démarquent par leur originalité et leurs couleurs.

Adam Bates a travaillé chez Dyson pendant 14 ans. // Source : Nothing

S’il est difficile de se prononcer sur une date, il semble clair que Carl Pei repartira à la conquête du smartphone un jour. L’arrivée d’Adam Bates, qui sera basé dans son nouveau « Design Hub » à Londres, laisse entendre que le premier smartphone de la marque ne sera pas une vulgaire copie de l’iPhone ou du Galaxy S. Pas besoin de vous dire que nous sommes hypés, au risque d’être très déçus dans quelques mois.