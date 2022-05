Grâce à projet mêlant des astronautes et des volontaires la NASA a découvert plus de 1700 trainées d’astéroïdes.

1701 : c’est le nombre d’astéroïdes pris en photos par Hubble depuis juin 2019. Les astéroïdes ont pu être découverts grâce à un projet original de science participative, nommé «Hubble Asteroid Hunter». Ce projet, né lors de la Journée internationale des astéroïdes en juin 2019, avait pour but d’identifier des astéroïdes à travers les données d’archives du téléscope Hubble.

Le projet, qui était mené par des chercheurs et des ingénieurs du Centre européen de la Science et la Technologie (ESTEC) et du Centre Européen d’Astronomie Spatiale (ESDC), en collaboration avec la plateforme Zooniverse et Google, a également permis à des volontaires d’aider l’agence spatiale. Plus de 11 400 astronomes amateurs ont classé et analysé les images prises par Hubble, et ont découvert plus de 1700 traces d’astéroïdes dans 1316 photos prises par Hubble. Incroyable, n’est-ce pas ?

Les astronomes ont trouvé 1701 nouvelles traînées d’astéroïdes dans les données d’archives du télescope spatial Hubble // Source : ESA

1701 astéroïdes sur les images de Hubble

Les astronomes et les volontaires ont analysé collectivement plus de 37 000 images prises dans la période allant d’avril 2002 à mars 2021, cela grâce à un ACS (Advanced Camera for Surveys) : il s’agit d’un instrument qui sert à photographier de grandes zones du ciel avec des détails clairs. Il a fallu ensuite un temps d’observation d’environ 30 minutes pour avoir les résultats.

Grâce à ces découvertes, les astronautes ont publié un article scientifique qui explique les détails, les méthodes et les objectifs du Hubble Asteroid Hunter. À l’heure actuelle, environ un tiers des traces astéroïdes observées grâce à Hubble ont pu être identifiées et attribuées à des astéroïdes déjà connus. Pour le reste, et ceux qui n’ont pas encore été identités, le site ESA souligne le fait que ce sont probablement des astéroïdes plus petits, et par conséquent plus difficiles à analyser ou à identifier.

Source : R. Evans et K. Stapelfeldt (NASA)

Les astéroïdes plus petits sont encore très peu étudiés, les traces et les images découvertes par Hubble permettront peut-être à la NASA et aux astronomes de découvrir des indices sur les caractéristiques du système solaire, et faire ainsi avancer un peu plus la recherche. Pour l’heure, le projet met en évidence le potentiel de Hubble à capturer ces images. La NASA suppose que cela renforcera très certainement l’intérêt de son public dans cette recherche.