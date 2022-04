Le rover Perseverance poursuit son odyssée sur la planète rouge. L’astromobile de la Nasa roule et vient d’arriver à l’objectif principal de sa mission : l’ancienne embouchure d’un lac sur Mars.

« Mon voyage vers l’ancien delta du fleuve est presque terminé. » Par ces mots publiés sur Twitter, et via un communiqué sur son site, la Nasa a indiqué ce mardi 19 avril 2022 que la traversée de son rover Perseverance vers le delta, l’objectif principal de sa mission sur Mars, est bientôt finie. Le rover va ainsi pouvoir bientôt commencer à y extraire les roches et rechercher les sédiments de cet ancien bassin d’eau.

Pour rappel, l’astromobile se dirige (presque tout seul) depuis plusieurs jours vers ce delta, c’est-à-dire une ancienne embouchure qui s’est probablement formée par le passage d’eau, dans le cratère de Jezero. Sur les clichés transmis par le rover, on voit déjà de loin les « roches en couches, déposées dans l’eau, qui détiennent sûrement des secrets sur ce qui était autrefois leur environnement », précise le tweet de @NASAPersevere.

Les couches de roches vues par Perseverance dans le delta. // Source : Via Twitter @NASAPersevere (image recadrée)

Un long voyage pour Perseverance, pour arriver jusqu’à ce delta sur Mars

Mars 2020 est une mission de l’agence spatiale américaine, qui a quitté la Terre le 30 juillet 2020. L’objectif de Perseverance est nous aider à reconstituer de manière précise l’histoire de la planète Mars, en y prélevant des échantillons qui doivent revenir un jour sur Terre. Il y a maintenant plus d’un an, en février 2021, le rover de la mission mars 2020 Perseverance atterrissait sur place. Pour le poser sans heurts, la Nasa avait utilisé à un parachute de 21 mètres de diamètre et des câbles de 70 mètres.

Depuis, Perseverance est déjà parvenu à détrôner les records de distances détenus auparavant par des rovers sur Mars, avec ses quelques 319 mètres parcours en un jour sur la planète rouge, bien devant Opportunity et ses 219 mètres.