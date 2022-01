Le vaccin covid de Novavax arrive en France : en quoi est-il différent de Pfizer et Moderna ?

Nuvaxovid, le vaccin de Novavax contre le covid, vient d’être validé en France.

Après les vaccins de Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen, un cinquième vaccin va rejoindre la panoplie de prévention contre le covid en France. Dans un avis rendu ce 14 janvier 2022, la Haute autorité de Santé (HAS) s’est exprimée en faveur du vaccin de Novavax — appelé Nuvaxovid. Il vient élargir l’attirail, aux côtés d’un renforcement du vaccin de Janssen.

Novavax, nouveau vaccin contre le covid

Fonctionnement

Tandis que les vaccins de Pfizer et de Moderna sont basés sur la biotechnologie de l’ARN messager, celui de Novavax est « classique ». Il est basé sur la technique à protéine recombinante. À l’image des vaccins contre l’hépatite B ou la coqueluche (qu’on utilise depuis la deuxième moitié du 20e siècle sans problème), la formule mobilise des protéines qui reproduisent la protéine Spike du coronavirus, et qui sont associées à un adjuvant. « Ces deux composants vont favoriser la réponse immunitaire des lymphocytes B et T contre la protéine Spike, et stimuler la production d’anticorps neutralisants », rappelle la HAS.

La HAS insiste sur sa recommandation visant à privilégier les vaccins à ARN messager, à l’efficacité et l’immunogénicité éprouvées. Mais comme ces produits sont perçus comme nouveaux, ils créent parfois des réticences. De fait, la HAS estime qu’un vaccin classique comme Novavax est une bonne option pour donner le choix. Le vaccin de Novavax pourra donc être utilisé en primo-vaccination pour toutes les personnes de plus de 18 ans.

L’injection est, comme les autres vaccins, intramusculaire. Il s’agit d’une simple piqûre dans le haut du bras.

Schéma vaccinal

Le schéma de vaccination est basé sur 2 doses, espacées de 3 semaines. (voir deuxième partie de l’article pour les règles de primo-vaccination)

Effets secondaires

Côté effets secondaires, ils sont bénins, à court terme, et ressemblent à ceux des autres vaccins : sensibilité et légère douleur sur le site d’injection, maux de tête, léger malaise.

Efficacité de Novavax

Les essais cliniques ont révélé une bonne efficacité : 90,4 % contre les formes symptomatiques, et 100 % contre les formes graves de la maladie. L’étude de phase 3 était basée sur 26 000 participants, dans 119 sites répartis aux États-Unis et au Mexique. Toutefois, l’efficacité n’a pas encore été chiffrée contre les variants Delta et Omicron, puisqu’ils n’étaient pas autant en circulation lors de l’étude.

Conservation

Il se conserve entre 2 et 8 degrés Celsius, au réfrigérateur, à l’abri de la lumière, pendant 6 mois maximum. Une fois le flacon ouvert, il est viable six heures maximum à température ambiante (jusqu’à 25 degrés).

Les modalités de primo-vaccination avec Novavax et Janssen

Dans son avis rendu ce 14 janvier 2022, la HAS demande également à réhabiliter le vaccin de Janssen (à « vecteur viral non réplicant », c’est-à-dire avec un adénovirus inoffensif modifié avec la protéine du coronavirus) en primo-vaccination et en modification du schéma vaccinal.

De fait, à partir de l’arrivée Novavax en France, de nouvelles modalités seront disponibles en primo-vaccination, en plus des schémas habituels avec Pfizer et Moderna.

Les personnes de 55 ans et plus qui ne sont pas encore vaccinées peuvent être vaccinées :

Soit avec le vaccin Janssen en schéma de primo-vaccination à 2 doses espacées de deux mois,

Soit avec le vaccin Nuvaxovid® de Novavax selon un schéma de primo-vaccination à 2 doses espacées de trois semaines.

Les personnes de moins de 55 ans et qui ne sont pas encore vaccinées peuvent l’être avec :

Le vaccin de Novavax exclusivement, selon un schéma vaccinal de 2 doses espacées de trois semaines,

À titre exceptionnel seulement, c’est-à-dire en cas d’indisponibilité du Novavax et d’une volonté de ne pas opter pour Pfizer ou Moderna, le vaccin de Janssen pourra aussi être utilité, après une discussion avec un médecin (le vaccin de Janssen est moins bien toléré par les personnes de moins de 55 ans).

