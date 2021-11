Le croissant de Lune vient rendre une petite visite à la brillante Vénus le soir du dimanche 7 novembre 2021. Voici à quel moment profiter de la conjonction.

Le week-end s’achève avec un joli spectacle astronomique, visible à l’œil nu, à condition que la météo soit clémente : le soir du dimanche 7 novembre 2021, la Lune se fraie un chemin à proximité de la planète Vénus. Le binôme (de notre point de vue) profitera des lueurs du soir pour faire une brève apparition.

L’ « étoile du Berger » élit domicile à l’ouest de la Lune

Pour profiter de cette conjonction, rendez-vous après le coucher du Soleil, très précisément prévu à 17h19 ce soir-là. La Lune est déjà levée depuis 11h14. Il faut donc attendre que Vénus fasse son apparition dans le ciel à 17h30, dans la constellation du Sagittaire. Son éclat si caractéristique, qui permet de la trouver aisément sans instrument et lui a valu son surnom d’ « étoile du Berger », est à admirer à l’ouest du croissant lunaire — la nouvelle Lune ayant eu lieu le 4 novembre.

Ne tardez pas trop pour profiter de la conjonction, car Vénus n’est visible que jusqu’à 18h40, soit un peu plus d’une heure. Quant à la Lune, elle se couche peu après la disparition de Vénus, à 19h07.

Si vous manquez cet événement, sachez qu’une autre conjonction s’annonce très bientôt entre la Lune, Saturne et Jupiter les mercredi 10 et jeudi 11 novembre. Ensuite, il faudra attendre le 1er décembre pour profiter d’un bel alignement de planètes, entre Vénus, Saturne et Jupiter. La Lune reviendra également s’interposer entre Jupiter et Saturne le soir du 8 décembre.

