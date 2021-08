SpaceX a publié ses meilleures photos de la mission de ravitaillement de l'ISS.

Un succès de plus pour SpaceX. Au cours du week-end du 28 et 29 août, l’entreprise américaine a mené à bien une nouvelle mission de ravitaillement de la Station spatiale internationale (ISS), qui comporte actuellement un équipage de sept personnes, dont le Français Thomas Pesquet. Le 30 août, la capsule Dragon s’est amarrée avec succès à l’ISS. Elle retournera sur Terre plus tard.

Comme à chaque fois, la cargaison est composée de vivres pour les astronautes (avec, en particulier, des produits frais), mais aussi des pièces de rechange et de l’équipement pour la station. C’est aussi l’occasion de transporter de nouvelles expériences scientifiques. À titre d’exemple, une université a pu envoyer des plantes pour une analyse de leur stress en condition de micropesanteur.

Les observations faites à 400 kilomètres de la Terre pourraient donner des perspectives en matière de recherche génétique pour les plantes, en prévision non seulement des voyages de longue durée dans l’espace, mais aussi au sol. La capsule Dragon a aussi transporté des matériaux (bétons, fibres de verre) pour tester leur comportement dans l’espace — et voir s’ils peuvent servir à se protéger des radiations.

Sur un plan médical, la livraison effectuée fin août par SpaceX inclut une étude sur la prévention et le traitement de la perte de densité osseuse. Là encore, il s’agit d’explorer des hypothèses pour se prémunir de certains effets sur le métabolisme. Une autre testera des dispositifs de diagnostic qui pourraient détecter et atténuer les troubles de la vision. En somme, il s’agit de faire de l’ophtalmologie dans l’espace.

Enfin, dernier colis remarquable à signaler : un bras robotique dont la taille est semblable à celui d’un bras humain. L’appareil, appelé GITAI S1, doit effectuer des tâches courantes, en autonomie supervisée ou en étant téléopéré depuis le sol. Il s’agit d’appuyer sur des boutons, actionner des interrupteurs, brancher ou débrancher des câbles. Des projets plus ambitieux sont envisagés, avec l’assemblage d’un matériel complexe (une antenne radio ou un panneau solaire).

Les photos du vol de SpaceX vers l’ISS

Il est possible de revoir le décollage de la fusée Falcon 9, dont la particularité est d’avoir déjà servi à plusieurs reprises pour différentes missions de SpaceX (notamment ses deux missions habitées opérationnelles), grâce à la rediffusion. Sinon, comme à son habitude, la société vient de partager ses clichés les plus réussis. En bonus, les deux dernières photos ont été prises par l’astronaute Shane Kimbrough.

