SpaceX fera décoller une fusée Falcon 9 le 28 août pour ravitailler l'ISS. Un tir que l'on peut suivre en direct.

Le lancement en résumé

Quoi ? Le ravitaillement de l’ISS et l’envoi de plusieurs expériences, dont une sur le stress des plantes ;

Le ravitaillement de l’ISS et l’envoi de plusieurs expériences, dont une sur le stress des plantes ; Quand ? Le 28 août 2021, à 09h37 (heure de Paris) ;

Le 28 août 2021, à 09h37 (heure de Paris) ; Où ? Au centre spatial Kennedy, en Floride (États-Unis) :

Au centre spatial Kennedy, en Floride (États-Unis) : Que verra-t-on ? Le décollage de la fusée américaine Falcon 9, de SpaceX.

Quelle est la mission ?

Douze semaines après sa précédente mission de ravitaillement de la Station spatiale internationale, rebelote pour SpaceX : l’entreprise américaine va faire partir une fusée le week-end du 28 et 29 août en direction de l’ISS pour apporter produits frais, matériels et expériences scientifiques à l’équipage, dont est membre le Français Thomas Pesquet, embarqué depuis le 23 avril pour un séjour de six mois.

Parmi les travaux de recherche qui sont embarqués, pas de calamars ou de tardigrades cette fois, mais des plantes pour étudier leur stress en micropesanteur, un bras robotisé, mais aussi des matériaux (bétons, fibres de verre) pour analyser leur comportement dans les conditions spatiales et voir s’ils peuvent offrir une protection contre les radiations, en prévision notamment des missions futures.

Côté médical, la mission CRS-23 (nom de code pour Commercial Resupply Services, qui est la 23e mission menée par SpaceX) va mobiliser les astronautes à bord de l’ISS pour une étude sur la prévention et le traitement de la perte de densité osseuse, et une autre qui testera des dispositifs de diagnostic qui pourraient détecter et atténuer les troubles de la vision.

Concernant le lanceur, SpaceX signale que premier étage de la fusée a déjà servi à trois missions, dont deux habitées (Crew-1 et Crew-2), le dernier vol ayant été consacré à la mise en orbite d’un satellite. Il est à noter que l’équipage actuellement présent à bord de l’ISS est composé d’astronautes qui ont justement voyagé avec Crew-2. C’est le cas de Thomas Pesquet, par exemple.

Quant à la capsule de transport elle-même, le cargo Dragon a servi à la mission CRS-21. Comme toujours, il s’amarrera tout seul à l’ISS. Le contact est prévu le dimanche 29 août à 17 heures (heure de Paris). Le premier étage de la fusée Falcon 9, lui, sera retourné depuis longtemps sur Terre, pour être récupéré par SpaceX en prévision d’une nouvelle mission. La routine, en somme.

Heure du lancement

Le décollage de la fusée Falcon 9 doit survenir samedi 28 août en début de matinée, heure française. Si vous escomptez suivre le tir, l’horaire annoncé par SpaceX est 09h37 (heure de Paris). Notez qu’une fenêtre de repli est prévue pour le dimanche 29 août, à 09h14 (heure de Paris). La mise à feu statique du lanceur, qui sert à vérifier sa préparation pour le jour J, est survenue le 26 août.

Static fire test complete – targeting Saturday, August 28 at 3:37 a.m. EDT for Falcon 9 launch of Dragon’s 23rd cargo resupply mission to the @space_station → https://t.co/bJFjLCzWdK — SpaceX (@SpaceX) August 26, 2021

Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera retransmis sur la chaîne YouTube de la SpaceX. Vous pouvez suivre le vol en utilisant la vidéo intégrée ci-dessous.

