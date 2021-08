Deux sondes spatiales vont survoler Vénus à 33 heures d’intervalle, les 9 et 10 août 2021. Que va-t-il se passer lors de ce passage de Solar Orbiter, puis de BepiColombo ? L'évènement s'annonce comme une opportunité rare d'étudier la planète.

Voilà un événement qui ne se produit pas fréquemment : ces 9 et 10 août 2021, deux sondes spatiales s’apprêtent à effectuer chacune un survol de Vénus. À moins de 33 heures d’intervalle, Solar Orbiter puis BepiColombo vont s’approcher de notre voisine. Objectif : s’aider de la force gravitationnelle de la planète afin de mieux atteindre leurs destinations respectives dans le système solaire.

Comme l’explique l’Agence spatiale européenne (ESA) dans son communiqué du 2 août, « le double survol offre également une opportunité sans précédent d’étudier l’environnement de Vénus à partir de différents endroits en même temps, et de plus, à des endroits qui ne sont généralement pas visités par un orbiteur planétaire dédié ».

Concrètement, comment vont se passer les deux survols de Vénus ?

Les deux sondes prendront des images lors de leur approche de Vénus. Il ne faut néanmoins pas s’attendre à des photos fourmillant de détails, car les caméras scientifiques ne pourront pas être utilisées (Solar Orbiter doit rester face au Soleil, tandis que la caméra principale de BepiColombo est actuellement protégée).

On peut noter que deux caméras de contrôle de BepiColombo prendront des images lors du survol, et dans les jours qui suivront, tandis que la sonde s’éloignera peu à peu de Vénus. Les images obtenues seront en noir et blanc. La première d’entre elles devrait arriver sur Terre dans la soirée du 10 août, les autres suivront le lendemain.

Peut-on espérer que chacune des deux sondes parvienne à prendre une photo de l’autre ? Ce serait malheureusement assez improbable. Au plus près, les engins seront distants de plus de 575 000 kilomètres, souligne l’ESA.

Ensemble, Solar Orbiter et BepiColombo vont profiter de ce double survol de Vénus pour collecter des données sur l’environnement de la planète. Il sera même possible de compter sur un troisième appareil, la sonde spatiale Akatsuki de la Jaxa, un orbiteur qui tourne actuellement autour de Vénus. Les différentes mesures prises au moment du survol pourront ainsi être coordonnées.

Les 9 et 10 août, vous pourrez rester au courant du déroulement de ce double survol de Vénus via les comptes Twitter de Solar Orbiter, BepiColombo ou via le compte ESA Operations.

Si vous avez des questions sur l’événement, vous pouvez les adresser (a priori, plutôt en anglais), via le hashtag #AskESA. Des réponses seront apportées le lundi 9 août à partir de 13h.

