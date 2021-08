Il fait beau, c'est les vacances, les températures sont douces... Le moment parfait pour faire un peu d'astronomie ! Notez ces dates pour savoir quand profiter des événements astronomiques du mois d'août 2021, visibles à l'œil nu.

Le mois idéal pour faire un peu d’astronomie a commencé. Comme chaque année, les traditionnelles Nuits des Étoiles sont organisées en France (les 6, 7 et 8 août 2021). C’est une belle occasion d’observer le ciel avec des spécialistes. Les vacances d’été et les températures plus douces incitent aussi à veiller et à s’intéresser aux divers spectacles de la sphère céleste.

Voici toutes les dates à retenir en août 2021, pour observer le ciel à l’œil nu.

Les phases de la Lune

Levez la tête, trouvez la Lune, regardez-la. Ça y est, vous faites de l’astronomie ! Vous voyez, ce n’était pas bien compliqué. L’astre le plus familier de notre ciel mérite toute notre attention : d’ailleurs, nul besoin de télescope pour y repérer les plus imposants cratères qui parsèment sa surface.

Le dimanche 8 août , c’est le jour de la nouvelle Lune. L’astre n’est pas visible dans le ciel.

, c’est le jour de la nouvelle Lune. L’astre n’est pas visible dans le ciel. Le dimanche 15 août correspond au premier quartier. On observe une demi-Lune. On dit aussi qu’elle est quadrature Est.

correspond au premier quartier. On observe une demi-Lune. On dit aussi qu’elle est quadrature Est. Le dimanche 22 août , c’est le moment de la pleine Lune. Il n’y a rien de plus à contempler que sa face visible entièrement éclairée par le Soleil (et c’est déjà très beau).

, c’est le moment de la pleine Lune. Il n’y a rien de plus à contempler que sa face visible entièrement éclairée par le Soleil (et c’est déjà très beau). Enfin, le lundi 30 août, c’est la phase du dernier quartier. La Lune est en quadrature Ouest.

Les planètes observables à l’œil nu

Parmi les planètes visibles sans instrument, on peut profiter en août de Vénus, Jupiter et Saturne tout le mois. Mars se fait discrète, uniquement observable la première semaine du mois. Mercure est absente du ciel.

Vénus Mars Jupiter Saturne Du 1er au 8 21h30 – 22h Lion 21h30 – 21h40 Lion 22h40 – 6h20 Verseau 22h – 5h40 Capricorne Du 9 au 15 21h20 – 21h50 Vierge invisible 22h10 – 6h30 Verseau 21h30 – 5h10 Capricorne Du 16 au 22 21h10 – 21h40 Vierge 21h40 – 6h20 Verseau 21h10 – 4h30 Capricorne Du 23 au 29 20h50 – 21h20 Vierge 21h10 – 5h50 Capricorne 20h50 – 4h Capricorne 30 et 31 20h40 – 21h10 Vierge 20h40 – 5h10 Capricorne 20h40 – 3h30 Capricorne

Les autres phénomènes astronomiques

Voici les autres événements astronomiques notables en août 2021.

Le lundi 2 août , c’est l’opposition de Saturne. Vue depuis la Terre, la planète se trouve à l’opposé du Soleil dans le ciel. C’est une bonne période pour l’observer.

, c’est l’opposition de Saturne. Vue depuis la Terre, la planète se trouve à l’opposé du Soleil dans le ciel. C’est une bonne période pour l’observer. Le soir du dimanche 8 août , notez qu’à Paris le Soleil se couche dans l’Arc de Triomphe.

, notez qu’à Paris le Soleil se couche dans l’Arc de Triomphe. Le soir du mardi 10 août , la Lune nous semble toute proche de Vénus.

, la Lune nous semble toute proche de Vénus. Le jeudi 12 août correspond au maximum du célèbre essaim d’étoiles filantes des Perséides.

correspond au maximum du célèbre essaim d’étoiles filantes des Perséides. Le vendredi 20 août , c’est au tour de Jupiter de passer à l’opposition.

, c’est au tour de Jupiter de passer à l’opposition. Le lendemain, samedi 21 août , la Lune quasiment pleine passe en dessous de Saturne.

, la Lune quasiment pleine passe en dessous de Saturne. Et le dimanche 22 août, Jupiter et la Lune sont en conjonction.

Vous savez désormais quand tourner vos yeux vers la sphère céleste en août 2021. Bonnes observations estivales !

