Julien Lausson - 08 juillet 2021 Conquête spatiale

SpaceX rapatrie ce jeudi 8 juillet le cargo Dragon qui est amarré depuis un mois à l'ISS. Le départ de la capsule peut être suivi en direct.

La mission en résumé

Quoi ? Le retour sur Terre d’une capsule Dragon de SpaceX ;

Le 8 juillet à partir de 16h35, heure de Paris ; Où ? Depuis l’ISS, dans l’espace, puis dans l’océan Atlantique ;

Depuis l’ISS, dans l’espace, puis dans l’océan Atlantique ; Que verra-t-on ? Le désarrimage de la capsule Dragon de la Station spatiale internationale.

Quelle est la mission ?

Après un mois passé dans l’espace, il est temps pour le cargo Dragon de SpaceX de rentrer sur Terre. Le vaisseau spatial n’a en effet plus besoin de rester arrimé à la Station spatiale internationale : son contenu a été déchargé par l’équipage et la soute a depuis été remplie de plus de 2,2 tonnes de cargaison. Dedans se trouvent notamment des expériences scientifiques qui ont été menées en micropesanteur.

Parmi les travaux qui bénéficient de cette navette retour figurent des tests sur une série de médicaments, l’évaluation de biofilms servant à faire progresser l’hygiène buccale face aux maladies relativement courantes (caries, gingivites, parodontites), et des expériences sur les effets de la gravité sur le stockage à long terme de matériaux lyophilisés. De fait, ces recherches visent aussi à préparer les voyages lointains vers la Lune ou Mars.

Si pour les scientifiques le retour du cargo Dragon permet de récupérer les travaux de l’ISS, pour SpaceX c’est surtout l’occasion de remettre la main sur l’un de ses véhicules, qui pourra resservir plus tard, dans le cadre de sa politique de réutilisation maximale de ses engins. En la matière, il n’y a rien de fondamentalement nouveau : SpaceX réutilise ses cargos Dragon depuis 2017.

La capsule qui est sur le point de revenir sur Terre est partie du centre spatial Kennedy, en Floride. Propulsée par une fusée Falcon 9 le 3 juin, elle transportait des vivres, du matériel et des expériences scientifiques (qui impliquent des calamars et des tardigrades). Mais plus important encore, le cargo a permis de transporter les six nouveaux panneaux solaires de l’ISS, dont deux ont pu être installés.

Quand le retour de la capsule Dragon a-t-il lieu ?

La Nasa donne rendez-vous ce jeudi 8 juillet à partir de 16 heures (heure de Paris) pour le début de sa couverture en direct. Le désarrimage doit survenir à 16h35. Le départ de la capsule, dans sa version cargo, a été repoussé à deux reprises : il était d’abord programmé pour le 6 juillet, puis le 7 juillet, mais de très mauvaises conditions météorologiques en Floride ont conduit la Nasa à revoir son calendrier.

Si jamais le temps reste dégradé, la Nasa indique avoir à disposition deux autres fenêtres de repli, les 9 et 10 juillet.

Où voir l’évènement en direct ?

Le désarrimage du cargo Dragon peut être suivi en direct sur la chaîne YouTube de l’agence spatiale américaine. La Nasa prévoit de couvrir toute la première phase du retour sur Terre, avec le départ de la Station spatiale internationale. L’amerrissage à proprement parler, qui aura lieu dans l’océan Atlantique, au large des côtes de Floride, ne sera en revanche pas retransmis.

