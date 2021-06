Nelly Lesage - 09 juin 2021 Astronomie

Une partie de la planète va assister à une éclipse annulaire le jeudi 10 juin 2021. En France, l'événement est partiel, et n'a pas d'effet sur la luminosité ambiante. Il est possible de suivre cette éclipse de Soleil en ligne et en direct.

La seizième éclipse annulaire du 21è siècle a lieu le jeudi 10 juin 2021. À la mi-journée, une partie de la planète aura la chance d’observer une éclipse de Soleil, lors de laquelle la Lune ne va pas totalement obscurcir l’étoile. Au maximum de l’éclipse, les observateurs et observatrices les mieux placés devraient voir un superbe anneau flamboyant entourant le disque lunaire.

En France, le phénomène ne s’annonce que partiel, et assez peu spectaculaire. Le pays n’est pas traversé par la bande de centralité de l’éclipse. Dans le nord de la France, le limbe nord du Soleil devrait momentanément être « grignoté » par la Lune, beaucoup moins dans le sud. Vu de Paris, lors du maximum de l’éclipse partielle à 12h10, le Soleil ne sera obscurci qu’à hauteur de 13,1 %.

Suivez en direct l’éclipse solaire

Vous n’avez pas d’équipement adéquat pour tenter d’observer le phénomène ? Ne prenez aucun risque et choisissez plutôt de contempler l’éclipse sans danger en direct et en ligne.

Quand ? Le jeudi 10 juin 2021 à partir de 11h.

Le jeudi 10 juin 2021 à partir de 11h. Où ? Sur la chaîne YouTube de l’observatoire de Paris.

Sur la chaîne YouTube de l’observatoire de Paris. Quoi ? L’éclipse partielle de Soleil, vue depuis la France.

Lors de ce live, les scientifiques de l’observatoire de Paris vont diriger deux instruments vers le Soleil : un spectrohéliographe qui se trouve sur le site de Meudon (observant dans le rayonnement H alpha, ce qui permet de distinguer des protubérances sur le Soleil) ainsi qu’un radiohéliographe situé à Nançay (observant dans le domaine radio, ce qui permet de reconstituer une image de la couronne solaire).

L’éclipse annulaire vue depuis le Canada

Des événements sont prévus pour permettre de suivre l’éclipse depuis d’autres endroits de la planète. Le Virtual Telescope Project organise ainsi un direct avec des images qui seront prises depuis le Canada, où la phase annulaire de l’éclipse est visible. L’observatoire royal de Greenwich, en Angleterre, a également prévu de diffuser en ligne l’éclipse partielle.

La bande de centralité de cette éclipse, de 520 kilomètres de large, part du nord-est du Canada et va jusqu’à l’est de la Russie, en passant par le Groenland et le pôle Nord. Le phénomène va se déplacer à la vitesse de 8 190 km/h sur la surface terrestre. Au maximum de cette éclipse, dans la ligne de centralité, l’obscuration du Soleil par la Lune sera de 87,8 %. Même si les éclipses ne sont pas en elles-mêmes des événements rares (il y a obligatoirement au moins deux éclipses de Soleil par an), la probabilité d’y assister depuis un lieu donné est faible, car la bande de centralité ne couvre en moyenne que 2 % de la surface de la Terre, indique l’observatoire de Paris.

Sur la France, l’obscuration du disque solaire par la Lune ne va pas avoir d’effet sur la luminosité ambiante. Le maximum doit avoir lieu entre 11h55 et 12h20, en fonction des lieux. Le tableau suivant résume les horaires de l’éclipse dans les principales villes de France.

Observation directe : jamais sans protection

Pour rappel, qu’il y ait ou non une éclipse, il ne faut en aucun cas tenter d’observer le Soleil sans protection spéciale. Afin de profiter du spectacle en toute sécurité, il est indispensable de se munir de lunettes de protection portant un marquage CE de conformité. N’utilisez que des lunettes neuves, pour éviter tout risque d’usure ou de détérioration qui limiterait leur pouvoir filtrant.

Sinon, privilégiez l’observation en ligne par l’intermédiaire d’un des événements en direct cités dans cet article : aucun risque pour vos yeux !

