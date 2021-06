C'est une surprise : le milliardaire américain Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et de Blue Origin, annonce s'inviter dans le premier vol touristique dans l'espace organisé par son entreprise.

Le 20 juillet doit être organisé le premier vol habité dans l’espace de New Shepard, la capsule et la fusée fabriquées par Blue Origin, l’entreprise astronautique de Jeff Bezos. Un siège est mis aux enchères, avec un prix qui s’établit actuellement à 2,8 millions de dollars. Et les autres places ? On sait désormais que deux d’entre elles seront occupées par des membres de la famille Bezos.

Il s’agit précisément de Jeff et de son frère Mark. Dans un message publié sur Instagram le 7 juin, Jeff Bezos annonce qu’il paiera à la fois son ticket et celui de son frère. « Depuis l’âge de cinq ans, je rêve de voyager dans l’espace. Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. La plus grande aventure, avec mon meilleur ami », écrit-il. Ils se retrouveront donc avec la personne qui remportera les enchères, le 12 juin.

Dans un message sur Twitter publié le même jour, Blue Origin confirme que Jeff Bezos ne participe donc pas directement à l’enchère, mais vise bien les sièges inoccupés (la capsule peut accueillir jusqu’à six passagers). Compte tenu de l’extrême richesse de l’homme d’affaires américain, il n’aurait eu aucune difficulté à l’emporter : sa fortune se compte en effet en centaines de milliards de dollars.

Une fusée éprouvée, mais qui n’a jamais transporté personne

Le vol prévu le 20 juillet attirait déjà une certaine attention, car il s’agira de la première vraie mission touristique conduite par Blue Origin. Il devrait susciter encore plus de curiosité, compte tenu de la présence d’un personnage public comme Jeff Bezos, par ailleurs homme le plus riche du monde, fondateur d’Amazon et accessoirement créateur de Blue Origin.

Le vol sera d’autant plus important à suivre qu’il n’y a pour l’instant eu aucun vol habité, même d’entraînement. Cela étant, la capsule et la fusée ont déjà été éprouvées : on compte en tout quinze vols d’essai inhabités depuis 2015, tous concluants (le seul bémol a été le tout premier vol, avec un crash de la fusée au retour, mais la capsule a été bien récupérée), à différentes altitudes, et parfois dans l’espace.

Il est à rappeler que le produit de l’enchère n’ira pas à Blue Origin : en effet, les 2,8 millions de dollars (ou plus, si de nouvelles offres sont faites) iront à la fondation de Jeff Bezos, Club for the Future. Cette structure s’adresse aux jeunes générations pour les inciter à étudier les sciences et à poursuivre une carrière dans ce domaine, notamment pour réfléchir à la perspective de vivre aussi dans l’espace.

