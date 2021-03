Un alignement entre Mars, la Lune et Aldébaran est au programme dans la nuit du 19 au 20 mars 2021. Pas besoin d'instrument, vos yeux suffisent. Voici comment en profiter.

Tout juste un mois après une conjonction similaire, Mars, la Lune et l’étoile Aldébaran vont se trouver alignées le soir du vendredi 19 mars 2021. Pour en profiter, cela devrait être assez simple (à condition que le ciel soit dégagé, évidemment), car les astres sont visibles à l’œil nu et leur rapprochement a lieu assez haut dans le ciel.

Au cours de la semaine, Mars est observable à partir de 19h, dans la constellation du Taureau. La planète est aisément repérable, à la fois par sa couleur rouge prononcée et son absence de scintillement (contrairement aux étoiles). Surtout, sa proximité avec la Lune facilite grandement la tâche pour la repérer dans le ciel nocturne, lors de cette conjonction.

Albébaran et Mars encadrent la Lune

L’observation peut commencer dès que le Soleil disparait du ciel, puisqu’il se couche à 19h ce vendredi. L’alignement est visible en direction de l’ouest. Mars se trouve à droite et légèrement plus haut, par rapport à la Lune (visible sous la forme d’un croissant, peu avant la phase du premier quartier qui a lieu le 21 mars).

De l’autre côté, légèrement plus bas et sur la gauche de la Lune, se trouve Aldébaran (ou Alpha Tauri). Cette étoile est connue pour être la plus brillante de la constellation du Taureau. Il s’agit d’une grosse étoile orangée, dont le diamètre représente environ 45 fois celui du Soleil. Pour la petite anecdote, c’est en direction de cette étoile que la sonde Pioneer 10 de la Nasa, lancée en 1972, a été envoyée.

Cette conjonction peut être admirée jusqu’à 1h du matin environ, le samedi 20 mars. Si vous la manquez, sachez que la Lune sera de nouveau proche de Mars en avril, le soir du samedi 17. Quant à la prochaine conjonction notable, elle aura lieu le mardi 6 avril, entre la Lune, Saturne et Jupiter.

