Issu d'une expérience de terrain, le manuel Urgences or not urgences est destiné à donner des repères sur ce qu'est ou n'est pas une urgence pédiatrique.

Il est normal, quand on est parent, de s’inquiéter pour son enfant. Dans certaines situations, cette inquiétude peut même provoquer une forme de panique. « Être parent, c’est compliqué », admet bien volontiers Urgences or not urgences. Ce guide, à destination des parents ayant des enfants entre 0 et 16 ans, se présente comme un manuel de survie pour apprendre à réagir face à des situations où une question cruciale peut se poser : qu’est-ce qu’une urgence pédiatrique ?

Le guide présente un aiguillage utile pour reconnaître une urgence évidente et ce qui n’en est pas forcément une. Savoir un minimum faire la part des choses entre une urgence et un bobo du quotidien permet aussi d’éviter de surcharger les services hospitaliers, pour que les véritables urgences puissent y être traitées dans un délai raisonnable — ce qui est à l’avantage de tout le monde. Cependant, l’auteur prend soin de rappeler que chaque situation est particulière et, en cas de doute, même après lecture des fiches, il faut appeler son médecin, le 15, ou se déplacer. Il faut percevoir ce manuel comme un ensemble de repères, afin de ne plus se sentir dans le flou total, mais pas comme une consultation médicale.

Un guide très pratico-pratique, léger et rigoureux à la fois

La guide prend la forme d’une série de fiches de vulgarisation médicale, divisées en différentes catégories clés : fièvre, problèmes de peau, difficulté respiratoire, bobos du quotidien.

Très pratico-pratiques, ces éléments d’information sont délivrés de manière particulièrement infographique : flèches, bulles, encarts, dessins… C’est vraiment un manuel, et non une somme scientifique, alors tout va droit au but à partir de situations concrètes. Résultat, on comprend vite et bien les grandes lignes. Des fiches « flash » terminent l’ouvrage de manière encore plus synthétique.

Urgences or not urgences semble par ailleurs être assez efficace pour vous aider à retranscrire certaines explications à vos enfants, lorsqu’ils sont en âge de comprendre. Oui, véhiculer une compréhension médicale, scientifique, du corps humain, cela se passe aussi dans le quotidien. On regrettera juste un excès dans les pointes d’humour au fil de certaines fiches, une partie d’entre elles alourdissent la lecture alors qu’elles pourraient être remplacées par des éléments de vulgarisation supplémentaires. Ceci dit, l’auteur cherche à dédramatiser le sujet, et cela fonctionne.

Enfin, il s’agit certes d’un guide de « vulgarisation » médicale, car les explications sont courtes, simplifiées, mais le tout est fait avec rigueur et sérieux — avec une vraie implication. L’auteur du guide, qui est également l’auteur de la page To be or not toubib, est infirmier en urgences pédiatriques depuis une dizaine d’années. Ce guide est le reflet d’une vraie expérience de terrain, et d’ailleurs, cela se ressent à la lecture, tant chaque fiche relève d’une prise en main du lecteur ou de la lectrice. C’est aussi cela qui en fait un outil utile dans la panoplie d parent serein.

