Le hasard fait parfois bien les choses. Alors que le rover Perseverance doit se poser sur Mars le 18 février, la planète peut être admirée le même soir à l'œil nu, et le lendemain soir, lors d'une belle conjonction avec la Lune (si la météo le permet).

La planète Mars s’apprête à recevoir un nouveau visiteur : le rover Perseverance doit se poser sur la planète rouge le soir du 18 février 2021. Par un heureux hasard, ce même soir est l’occasion d’observer un joli rapprochement entre Mars et la Lune, en espérant que la météo ne soit pas défavorable. Ainsi, il sera possible de regarder la planète, tout en songeant au robot qui est en train d’y atterrir.

Vu de la Terre, la Lune s’approche doucement de Mars. Cette rencontre peut être admirée dès 18h20, quand la planète rouge fait son apparition dans le ciel, dans la constellation du Bélier. L’éclat rouge orangé de l’astre le rend bien discernable à l’œil nu, juste au-dessus d’une demi-lune (elle est pile dans la phase du premier quartier le vendredi 19 février). Mars cesse d’être visible à l’œil nu vers 1h20.

Vendredi soir, la Lune passe entre Mars et Aldébaran

Si vous manquez cette opportunité de voir la conjonction, ou que la météo empêche de l’observer dans de bonnes conditions, voici une bonne nouvelle : vous pouvez retenter votre chance le lendemain, le soir du vendredi 19 février. Mars reste visible aux mêmes horaires. À 20h, le spectacle peut encore plus valoir le détour, car la Lune se trouvera pile entre Mars et Aldébaran, la plus brillante étoile de la constellation du Taureau. C’est aussi la 13è étoile la plus brillante du ciel nocturne.

Comme le montre notre superbe animation, Uranus n’est pas loin de ce rapprochement. Si l’astre ne fait pas partie des planètes que l’on peut espérer voir à l’œil nu, il peut devenir accessible avec une paire de jumelles. Par contre, la présence de la Lune non loin peut rendre son repérage plus difficile, du fait de la lumière renvoyée par le satellite naturel.

