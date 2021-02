Deux journalistes ont mis au point un bot Twitter qui vous permettra de suivre tous les jours les derniers chiffres de la vaccination en France.

« Où en est-on de la vaccination ? » est certainement l’une des questions que les Françaises et les Français vont le plus se poser au cours des prochains mois. La campagne de vaccination, lancée en France au mois de décembre, est en effet critiquée pour sa lenteur par rapport aux autres pays européens. Même si Emmanuel Macron a promis que « d’ici la fin de l’été, nous aurons proposé un vaccin à tous les Français qui le souhaitent », pour l’instant, les chiffres stagnent. Au 31 janvier 2021, seulement 2,21 % de la population française avait reçu au moins une première dose du vaccin.

Comment se tenir au courant de l’avancée de la vaccination en France ? Vous pouvez suivre la progression de la campagne de vaccination à l’aide de ce compte Twitter.

Un bot pour compter le nombre de vaccins administrés

@BotDuVaccin publie tous les jours à 11h les dernières informations disponibles pour que vous obteniez une réponse à cette question. Ainsi, pour le jeudi 4 février, le tweet nous apprend que 1 615 0 88 injections ont été effectuées pour le moment, dont 62 231 la veille, le mercredi 3 février. Grâce à ces données, BotDuVaccin nous donne également une estimation de la date de la fin de la campagne. Pour l’instant, ce n’est pas réjouissant : au rythme actuel de vaccination, la totalité de la population française aura reçu la première dose du vaccin le… 16 décembre 2023, soit dans un peu moins de 3 ans.

Il est cependant nécessaire de préciser que les chiffres sont calculés en fonction des capacités de vaccination actuelles, ce qui fait que les résultats sont susceptibles de changer dans le futur, et pour le meilleur. En effet, plus le temps va passer, et plus la logistique de la vaccination va être améliorée et devenir performante. C’est d’ailleurs déjà le cas : fin décembre, CovidTracker estimait que l’intégralité des Français ne serait vaccinée qu’en… 2050.

█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 2,42 %

💉 1.615.088 injections réalisées (+62.231 depuis hier)

⏱️ Au rythme actuel, il faudrait 1047 jours pour que l'ensemble de la population ait reçu une dose, soit le 16 décembre 2023 — Bot du Vaccin (@BotDuVaccin) February 4, 2021

BotDuVaccin a été créé par deux journalistes travaillant pour le journal Les Échos, Jules Grandin et Tom Février. Ils se basent sur les données publiées tous les jours par Santé Publique France, l’agence chargée d’agréger les chiffres envoyés par les professionnels de santé, eux-mêmes chargés de la vaccination. Pour l’instant, comme l’ont expliqué les journalistes sur Twitter, le bot ne fait pas la différence entre les personnes ayant reçu seulement la première dose et celles qui ont reçu les deux. Cela sera bientôt corrigé : Santé Publique France a commencé à publier ces chiffres précis à partir du 2 février. Le bot pourra ainsi dans les prochains jours faire figurer cette information.

@SantePubliqueFr ne publie le détail des vaccinations (1ère ou 2nde dose) que depuis hier, mais on le fera sûrement figurer dès qu'on aura assez de données. — Tom Février 🏳️‍🌈 (@TomFevrier) February 3, 2021

Si vous voulez avoir une idée plus précise de quand vous pourrez vous faire vacciner, vous pouvez aller faire le test sur OmniCalculator, un site mis au point par plusieurs chercheurs. Il vous suffira de répondre à un rapide questionnaire sur vos conditions de santé afin d’obtenir une date précise. Là aussi, les dates sont calculées en fonction des capacités de vaccinations actuelles, vos résultats auront certainement changé dans quelques semaines. Et à ce moment-là, les résultats seront sans doute plus encourageants.

