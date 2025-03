Lecture Zen Résumer l'article

Des scientifiques ont découvert que le déclin cognitif commençait vers l’âge de 44 ans. Cette découverte, ainsi que celle d’un facteur protecteur insoupçonné, pourrait bien changer notre approche des maladies cérébrales.

Vieillir… on aimerait tous « bien vieillir » et ne pas être victimes d’un déclin cognitif lent et inexorable. Des chercheurs de l’Université Stony Brook, aux États-Unis, ont réussi à mettre en évidence comment et quand commence le déclin cognitif. Leur étude a été publiée le 5 mars 2025 dans la revue PNAS.

Quand et comment est-ce que notre cerveau vieillit ?

Les chercheurs ont, dans un premier temps, étudié la communication entre les différentes régions du cerveau (appelée les réseaux cérébraux) sur un ensemble de plus de 19 000 personnes. Ils ont alors constaté que ces réseaux cérébraux ne se dégradent pas linéairement avec l’âge, comme on le pensait précédemment, mais plutôt avec des points de transition assez spécifiques.

Comme l’explique le communiqué accompagnant l’étude, « l’effet est observé pour la première fois vers l’âge de 44 ans, la dégénérescence atteignant l’accélération de pointe vers l’âge de 67 ans et se stabilisant à l’âge de 90 ans ». L’autrice principale, Lilianne Mujica-Parodi, complète : « Comprendre exactement quand et comment le vieillissement du cerveau s’accélère nous donne des moments stratégiques pour l’intervention. »

Diagramme illustrant la méthodologie pour établir une similitude entre le modèle de vieillissement dans la fonction cérébrale et la distribution de l’expression des gènes. // Source : PNAS

En plus de déterminer quand le cerveau connait un important déclin, les chercheurs ont aussi compris ce qui le causait : il s’agit de la résistance à l’insuline neuronale. Cette résistance entraine un accès plus difficile des neurones au glucose, donc à leur source d’énergie.

« Pendant la quarantaine, les neurones sont stressés métaboliquement en raison d’un manque de carburant ; ils ont des difficultés, mais ils sont toujours viables », écrivent les scientifiques dans le communiqué. Ils ajoutent : « Par conséquent, fournir un carburant alternatif pendant cette fenêtre critique peut aider à restaurer la fonction. Cependant, à un âge plus avancé, la famine prolongée des neurones peut avoir déclenché une cascade d’autres effets physiologiques qui rendent l’intervention moins efficace. »

Pour aller plus loin Cette empreinte « unique » de notre cerveau vient d’être découverte

Un traitement pour le vieillissement cérébral

Durant leur étude, les chercheurs se sont rendu compte que l’absorption de cétone pourrait jouer un rôle de protection face à ce déclin.

Le cétone est un composé organique. Il peut être utilisé comme un carburant alternatif pour les neurones, lorsqu’ils sont résistants à l’insuline. Le cétone n’a, en effet, pas besoin d’insuline pour être absorbé.

Ils ont donc mené une autre étude, cette fois-ci sur une centaine de personnes à différents stades du vieillissement, pour comparer l’administration de sucre (glucose) et de cétone. Les résultats sont sans appel pour les scientifiques. Les cétones ont eu un impact maximal sur cette période de « stress métabolique » allant de 40 à 60 ans.

« Cela représente un changement de paradigme dans la façon dont nous pensons à la prévention du vieillissement cérébral », souligne dans le communiqué Botond Anthal, le premier auteur de l’étude.

En effet, aujourd’hui, les maladies cérébrales sont traitées le plus souvent lors de l’apparition de symptômes, c’est-à-dire après la survenue de dommages irréversibles dans le cerveau. Botond Anthal poursuit : « Au lieu d’attendre des symptômes cognitifs, qui peuvent ne pas apparaître jusqu’à ce que des dommages substantiels soient survenus, nous pouvons potentiellement identifier les personnes à risque par le biais de marqueurs neurométaboliques et intervenir pendant cette fenêtre critique. »

Avec la population vieillissante, pouvoir prévoir le vieillissement cognitif et le prévenir pourrait représenter de gros avantages. Lilianne Mujica-Parodi se projette déjà : « Du point de vue de la santé publique, ces résultats pourraient éclairer de nouvelles directives de dépistage et des approches préventives. L’identification précoce de l’augmentation de la résistance à l’insuline dans le cerveau (et pas seulement le sang), associée à des interventions métaboliques ciblées, pourrait retarder considérablement le vieillissement cognitif pour des millions de personnes. »

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama