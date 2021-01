Maintenant que la campagne de vaccination a commencé en France, savoir quand on pourra à son tour se faire vacciner est une question importante pour beaucoup de monde. Vous pouvez maintenant avoir une estimation de la date, grâce à ce site.

Quand allez-vous pouvoir vous faire vacciner contre la maladie Covid-19 en France ? C’est la grande question cette année. Si, théoriquement, il est déjà possible de se faire une idée de la phase à laquelle on pourrait avoir accès au vaccin, il n’est pas du tout aussi facile de s’imaginer une date précise. Est-ce pour dans 5 semaines, 5 mois, 5 ans ? Impossible encore de le prévoir avec certitude.

Un calculateur, repéré par La Dépêche le 21 janvier, a été mis au point par deux chercheurs afin d’aider à y voir plus clair, et de donner une estimation de la date à laquelle une personne pourra se faire vacciner, en fonction de sa condition physique.

Les données sur lesquelles s’appuie le calculateur proviennent de « la Haute Autorité de Santé, l’Insee, la plateforme Covid Tracker, et Santé Publique France », précise Salam Moubarak, l’un des chercheurs à l’origine du calculateur joint au téléphone par Numerama. Mis en ligne il y a deux jours, le calculateur n’a cependant « pas la prétention d’être précis à 100 % », prévient Salam. « C’est trop tôt encore pour dire si les chiffres sont vraiment fiables, mais c’est la meilleure estimation possible avec les données disponibles en ligne actuellement ». Il note cependant que, contrairement à d’autres pays sur lesquels Omni a travaillé, en France, « c’est compliqué ». « Les données officielles ne sont pas toujours à jour, elles ne sont pas complètes et difficiles à trouver », regrette-t-il.

Une vaccination en août ou en décembre ?

Le calculateur est disponible gratuitement sur le site d’Omni Calculateur. Pour obtenir une estimation de date, c’est très simple. Il vous faudra tout d’abord d’indiquer votre âge, puis préciser si vous êtes résident dans un EHPAD, si vous êtes enceinte, si vous travaillez en tant que professionnel de santé, pompier ou en tant que personnel d’aide à domicile, si vous avez des comorbidités, et enfin, si vous avez déjà été en contact à haut risque avec des personnes positives au Covid-19.

Une fois toutes ces informations renseignées, vous obtiendrez une estimation du nombre de personnes « devant vous dans la file d’attente », comme il est écrit sur le site c’est-à-dire les personnes concernées par les phases de vaccinations prioritaires par rapport à la vôtre. Ainsi, si vous avez 45 ans, que vous n’habitez pas en EHPAD, que vous n’êtes pas un professionnel de santé, que vous n’êtes pas enceinte, que vous n’avez jamais eu de contact avec des personnes positives au Covid-19, mais que vous avez une comorbidité, le calculateur estime qu’il y a « entre 17 948 000 et 20 244 000 personnes devant vous dans la queue pour recevoir un vaccin en France ».

« Pour une fréquence de vaccination de 444 997 par semaine et un taux d’adoption de 56 %, vous devriez recevoir votre première dose de vaccin entre le 31/10/2021 et le 06/12/2021. Vous devriez ensuite recevoir votre deuxième dose entre le 21/11/2021 et le 27/12/2021 ». Si vous avez 75 ans et plusieurs conditions médicales, vous pourrez vous faire vacciner dès le mois d’avril, estime le calculateur, même si vous ne vivez pas en EHPAD. Par contre, si vous avez 21 ans, que vous êtes en pleine santé et que vous ne travaillez pas dans le domaine médical, vous ne serez certainement pas vacciné avant 2022.

Binge watching et papier toilette

Pour atténuer la mauvaise nouvelle et vous aider à passer le temps, il est également possible de s’amuser un peu avec d’autres calculateurs d’Omni. Vous pouvez mieux organiser vos séances de binge watching de séries, calculer combien de livres vous pouvez finir (apparemment, il est possible de finir de lire Le Hobbit en 3 jours), ou encore, et c’est un savoir très précieux, calculer exactement combien de rouleaux de papier toilette il vous faudra.

Si vous voulez une bonne nouvelle, et vous dire que toutes les restrictions sanitaires n’ont pas servi à rien, vous pouvez également voir combien de personnes vous avez pu sauver en portant correctement votre masque, ou en restant chez vous lors des confinements.

Mise à jour du 21 janvier 2021 à 17h30 : le paragraphe avec les précisions de Salam Moubarak a été ajouté à l’article.

