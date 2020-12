La Lune, Jupiter et Saturne sont proches dans le ciel, le soir du 17 décembre 2020. Le rapprochement est notable, car il a lieu juste avant la Grande conjonction.

Quelques jours avant une conjonction très serrée entre Jupiter et Saturne, la Lune s’invite près du duo céleste. Le soir du jeudi 17 décembre, les trois astres sont à observer dans le ciel.

Au cours de la semaine, Jupiter et Saturne font leur apparition dès 17h, soit juste après le coucher du Soleil prévu pour 16h53 ce 17 décembre. La Lune, elle, est levée depuis bien longtemps (à 11h26). Jupiter se trouve dans la constellation du Sagittaire, tandis que Saturne est dans la constellation du Capricorne.

À observer avant 19h

Les planètes sont visibles jusqu’à 18h50, tandis que le coucher de la Lune est prévu pour 19h51. Étant donné que la nouvelle Lune s’est produite le 14 décembre, c’est un fin croissant qu’il est possible d’admirer lors de la conjonction des trois astres, ce qui ne devrait que la rendre encore plus poétique.

Les rapprochements entre Jupiter, Saturne et la Lune se produisent régulièrement. La dernière fois, c’était le jeudi 19 novembre. Néanmoins, la conjonction de ce 17 décembre s’avère un peu plus particulière du fait d’un événement assez rare : quelques jours plus tard, le 21 décembre, Saturne et Jupiter seront toutes proches. Leur distance apparente sera minimale. Ce sera la Grande conjonction. Or, il n’est pas besoin d’attendre ce jour-là pour profiter de l’événement, car toute la période autour de cette date est propice à l’observation du rapprochement de Jupiter et Saturne.

À lire : Cette Grande conjonction entre Jupiter et Saturne ne se reproduira pas avant 2080

Notez que, pour voir ces astres, il faudra disposer d’un horizon bien dégagé, car la Lune, Jupiter et Saturne devraient se trouver assez bas sur le ciel. Enfin, il faut bien entendu que la météo permette l’observation.

