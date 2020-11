Si le ciel est dégagé, une jolie rencontre est à observer le soir du jeudi 19 novembre 2020. Vers le Sud-Ouest, la Lune rend une visite à Jupiter et Saturne, visibles à l'œil nu.

Quelques jours après un beau rapprochement entre Mercure, Vénus et la Lune, un nouveau triangle céleste est à admirer le soir du jeudi 19 novembre 2020. Juste au-dessus de l’horizon et vers le Sud-Ouest, la Lune, Jupiter et Saturne sont en conjonction.

Cette semaine, les deux planètes géantes se trouvent dans la constellation du Sagittaire. Elles sont visibles à l’œil nu à partir de 17h10 (soit peu après le coucher du Soleil prévu pour 17h04 ce jeudi). Saturne disparait la première du ciel, vers 20h30, suivie de Jupiter à 21h10. La Lune, elle est levée depuis 12h51 et se couche à 21h02. Sur Twitter, le médiateur scientifique Pierre Henriquet conseille de profiter de cette conjonction vers 19h.

Ce triangle céleste imaginaire se forme quelques jours après la nouvelle lune, qui a eu lieu le 15 novembre. Par conséquent, c’est un épais croissant que l’on peut espérer observer lors de la conjonction, avec la face visible de la Lune éclairée à environ 25 % par le Soleil.

D’autres conjonctions à venir

Ce n’est pas la dernière fois que la Lune, Jupiter et Saturne se trouvent si étroitement proches dans le ciel nocturne cette année. D’autres retrouvailles sont prévues le 17 décembre. Et le 21 décembre prochain, soit le jour du solstice d’hiver, une autre conjonction serrée des trois astres est attendue.

Par ailleurs, le mois de novembre réserve un dernier rapprochement céleste impliquant la Lune et une planète : le jeudi 26, c’est avec Mars, repérable à son éclat orangé, qu’elle est en conjonction.

