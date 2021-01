2021 commence avec un mois propice à l'observation de Mercure, d'un essaim d'étoiles filantes et de plusieurs conjonctions. Voici les dates à noter pour ne pas manquer les premiers spectacles astronomiques de l'année visibles à l'œil nu.

C’est le début d’un nouveau cycle d’observations astronomiques, après une année 2020 évidemment associée à la pandémie de coronavirus, mais aussi bien remplie de découvertes scientifiques et de spectacles célestes. En 2021, cela ne devrait pas s’arrêter : il y aura encore de beaux événements à voir à l’œil nu, et ce dès le mois de janvier.

Voici les phénomènes qu’il sera possible de voir ce mois-ci, si la météo le permet, comme d’habitude.

Les phases de la Lune

La Nasa a récemment publié un aperçu de ce à quoi ressemblera la Lune chaque jour de l’année 2021. Voici les dates des différentes phases pour le mois de janvier.

Le mercredi 6 janvier , ce sera le jour du dernier quartier. On dit aussi que la Lune est en quadrature Ouest.

, ce sera le jour du dernier quartier. On dit aussi que la Lune est en quadrature Ouest. Le mercredi 13 janvier correspond à la nouvelle Lune. La Lune est devant le Soleil, se levant et se couchant presque en même temps que lui. On ne la voit pas dans le ciel nocturne.

correspond à la nouvelle Lune. La Lune est devant le Soleil, se levant et se couchant presque en même temps que lui. On ne la voit pas dans le ciel nocturne. Le mercredi 20 janvier , c’est le moment du premier quartier. La Lune est en quadrature Est.

, c’est le moment du premier quartier. La Lune est en quadrature Est. Enfin, le jeudi 28 janvier, c’est le moment de la pleine Lune. La Lune est à l’opposé du Soleil, se levant quand il se couche et se couchant quand il se lève.

Les planètes observables à l’œil nu

En début de mois, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne sont à admirer à l’œil nu. Mercure fait son apparition un peu plus tard. À noter que Vénus, Saturne puis Jupiter ne sont plus visibles en fin de mois. Voici la visibilité des différentes planètes (sans instrument), tout au long de janvier 2021.

Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Du 1er au 3 invisible 7h40 – 8h40 Ophiuchus 17h – 2h20 Poissons 17h – 18h30 Capricorne 17h – 18h30 Capricorne Du 4 au 10 invisible 8h10 – 8h40 Sagittaire 17h20 – 2h Bélier 17h20 – 17h50 Capricorne 17h20 – 17h40 Capricorne Du 11 au 17 17h20 – 17h40 Capricorne invisible 17h20 – 1h50 Bélier 17h20 – 17h40 Capricorne invisible Du 18 au 24 17h30 – 18h20 Capricorne invisible 17h30 – 1h40 Bélier invisible invisible Du 25 au 31 17h50 – 18h40 Capricorne invisible 17h50 – 1h30 Bélier invisible invisible

Les autres phénomènes astronomiques

Le mois de janvier est ponctué par divers autres phénomènes astronomiques.

Le samedi 2 janvier , la Terre est au plus près du Soleil. On dit aussi que la Terre est au périhélie. L’an dernier, la Terre était passée au périhélie le 5 janvier 2020.

, la Terre est au plus près du Soleil. On dit aussi que la Terre est au périhélie. L’an dernier, la Terre était passée au périhélie le 5 janvier 2020. Le dimanche 3 janvier , c’est le maximum des étoiles filantes des Quadrantides.

, c’est le maximum des étoiles filantes des Quadrantides. Le jeudi 14 janvier , au crépuscule, un fin croissant de Lune se trouve sur la gauche de Mercure. À sa droite, au-dessus de l’horizon, Jupiter est visible. Cette conjonction peut éventuellement être observée à l’aide de jumelles.

, au crépuscule, un fin croissant de Lune se trouve sur la gauche de Mercure. À sa droite, au-dessus de l’horizon, Jupiter est visible. Cette conjonction peut éventuellement être observée à l’aide de jumelles. Le samedi 16 janvier , profitez de la lumière cendrée de la Lune.

, profitez de la lumière cendrée de la Lune. Le mercredi 20 janvier , une belle conjonction entre Mars et la Lune est attendue.

, une belle conjonction entre Mars et la Lune est attendue. Le dimanche 24 janvier correspond à la plus grande élongation de Mercure : la période est propice à l’observation de la planète, car sa durée de visibilité est importante.

Vous connaissez désormais les événements astronomiques à voir en janvier 2021, à l’œil nu. Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne observation du ciel… et une bonne (meilleure) année !

