Nelly Lesage - 05 décembre 2020 Sciences

La Nasa a mis en ligne deux vidéos qui montrent à quoi ressemblera la Lune chaque jour de l'année 2021, en moins de 5 minutes (pour l'hémisphère nord et l'hémisphère sud). Y aura-t-il une pleine Lune ou un fin croissant pour votre anniversaire ?

La Nasa a publié ses traditionnelles vidéos, qui montrent à quoi ressemblera la Lune au cours de l’année à venir. Comme en 2020, vous allez pouvoir suivre jour après jour l’apparence du satellite naturel de la Terre, à l’aide de deux brèves vidéos mises en ligne le 23 novembre 2020 — l’une est valable pour l’hémisphère nord, l’autre pour l’hémisphère sud.

En moins de 5 minutes, et sur un sympathique fond musical (la chanson « Nothing Can Stop Us Now » a été choisie pour l’hémisphère nord), on peut découvrir comment la face visible de la Lune va changer au cours de l’année prochaine, en fonction de son éclairage par le Soleil. Le disque lunaire apparaît au centre de l’image. Ses principales « mers » lunaires (qui sont en fait des cratères) sont indiquées, ainsi que les sites d’atterrissages de diverses missions, comme le programme Apollo.

Une pleine Lune pour votre anniversaire en 2021 ?

Ainsi, vous pouvez découvrir de quoi aura l’air la Lune, notamment dans quelle phase de sa lunaison elle se trouvera, lors d’un jour important de l’année 2021 — votre anniversaire, par exemple. Mais ce n’est pas tout : la visualisation affiche aussi la position de la Lune sur son orbite autour de la Terre, ou encore la distance (à l’échelle) entre la Terre et la Lune, qui varie.

À lire : À quoi ressemble la Terre vue de la Lune pendant tout un mois ?

Néanmoins, pas besoin d’atteindre les premières heures de 2021 pour commencer à observer la Lune. En décembre 2020, l’astre sera en conjonction avec plusieurs planètes du système solaire, ce qui offre des occasions de l’admirer en bonne compagnie. À l’aube du 12 décembre, c’est un fin croissant qui est à observer près de Vénus. La semaine suivante, la Lune côtoie Jupiter et Saturne le soir du 17 décembre. Enfin, c’est au tour de Mars de former un duo avec elle le soir du 23 décembre.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo