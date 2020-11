Mercure, Vénus et la Lune sont en conjonction les matins du vendredi 13 et du samedi 14 novembre 2020. Voici à quelle heure profiter de leur trio céleste.

Une jolie conjonction entre Vénus, Mercure et la Lune attend les observateurs et observatrices du ciel ce vendredi et samedi matin, si la météo le permet. Le vendredi 13 et le samedi 14 novembre 2020, les trois astres sont en conjonction, c’est-à-dire proches les uns des autres dans le ciel.

En ce moment, les deux planètes sont visibles à l’œil nu jusqu’à 7h50. Vénus est distinguable à partir de 5h40, tandis que Mercure fait son apparition à 6h50. Toutes deux se trouvent dans la constellation de la Vierge. La Lune est levée depuis 5h12 sous la forme d’un mince croissant (la nouvelle lune est pour le 15 octobre) et se couche vers 16h26 ce vendredi. Le samedi, elle se lève à 6h38 et se couche à 17h01.

Entre le vendredi et le samedi matin, la position des astres les uns par rapport aux autres change légèrement. C’est le samedi, vers 7h, que Vénus, Mercure et la Lune doivent être bien alignés sur le ciel, dans cet ordre (et de haut en bas).

Mercure était à son élongation maximale

Le 10 novembre, Mercure était à son élongation maximale. Ceci explique sa bonne visibilité : l’élongation maximale signifie que, observée depuis la Terre, Mercure est visible dans le ciel loin du Soleil. Son écart apparent avec notre étoile est important — elle se trouve à 19° à l’ouest du Soleil. Elle reste donc dans le ciel plus longtemps, lorsque le Soleil est couché. Mercure et Vénus ne peuvent jamais atteindre l’opposition, comme Mars peut le faire par exemple, car leur élongation ne peut pas être de 180°.

Un autre trio céleste sera à observer ce mois-ci : le soir du 19 novembre, la Lune est cette fois en conjonction avec Jupiter et Saturne. Une semaine plus tard, le 26 novembre, c’est au tour de Mars d’être toute proche de la Lune.

