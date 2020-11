La mission Crew-1 a été lancée dans la nuit du 15 au 16 novembre 2020. Voici les plus belles images de ce départ de la première vraie mission habitée de SpaceX vers l'ISS, pour le compte de la Nasa.

La fusée de SpaceX est en route vers la Station spatiale internationale. Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2020, les astronautes Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et Soichi Noguchi ont décollé à bord d’une Falcon 9 au centre spatial Kennedy. Il s’agit de la première vraie mission habitée vers l’ISS pour SpaceX, après un essai réussi en mai dernier.

Comme à son habitude, la Nasa a immortalisé l’événement en photographies, disponibles sur Flickr dans l’album « SpaceX Crew-1 » du compte officiel Nasa HQ Photo. Des images ont également été partagées sur les réseaux sociaux. Le décollage a eu lieu très précisément à 01h27 du matin (heure française). Il devait à l’origine avoir lieu le 14 novembre, à 19h49, mais les aléas de la météo ont poussé la Nasa et SpaceX à le reporter par mesure de précaution.

Avant le décollage de la fusée, les spectateurs et spectatrices ont pu voir les habituels panaches de fumée sortir de la Falcon 9. Ces impressionnants dégagements de fumée sont normaux et ne sont pas polluants. Ce que l’on voit, alors que la fusée est encore au sol, c’est de l’excédent gazeux d’oxygène.

Avec Crew-1, SpaceX réalise pour la première fois une mission opérationnelle vers la Station spatiale internationale, avec un équipage à bord de la capsule. Pour les États-Unis, c’est une étape symbolique : grâce au concours de SpaceX, la Nasa s’assure une autonomie dans l’accès à l’ISS. Depuis 2011, il fallait compter sur la Russie pour lancer les astronautes vers la station.

Un prochain vol à bord d’une capsule Crew Dragon est déjà planifié pour 2021. Cette fois-ci, le Français Thomas Pesquet sera à bord, pour sa deuxième mission dans l’ISS. L’astronaute a d’ailleurs rappelé sur Twitter que la fusée qui a servi au lancement de la mission Crew-1 sera réutilisée pour le décollage auquel il devrait prendre part dans 6 mois.

What a launch ! The first six-month mission for a Crew Dragon left from Cape Canaveral for the International @Space_Station. We are now next… that’s now our rocket ! 🚀👏 #Crew1 pic.twitter.com/gcz29MvSwd

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 16, 2020